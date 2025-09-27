Circa o sută de proiectile explozive din primul război mondial au fost găsite în albia pârului Neagra și distruse controlat de pirotehniștii suceveni



În ultimele patru zile Grupa Pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava a efectuat o amplă operațiune de asanare a muniției de război descoperite în albia pârâului Neagra, pe raza orașului Broșteni.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, misiunea s-a încheiat cu succes prin distrugerea controlată a elementelor de muniție, realizată în condiții de maximă siguranță, fără a pune în pericol viața oamenilor, bunurile sau mediul înconjurător.

Pirotehniștii au identificat și ridicat 91 de proiectile explozive de calibrul 150 mm, un proiectil exploziv de calibrul 100 mm și 5 bombe de aruncător de calibrul 91,5 mm.

Muniția, cel mai probabil provenită din Primul Război Mondial, a fost adusă la suprafață de viiturile recente din zona Broșteni.

Distrugerea acesteia a fost realizată prin explozie controlată, cu sprijinul Unității Speciale de Intervenții în Situații de Urgență (USISU) Ciolpani.

Operațiunea a fost sprijinită de echipaje de polițiști și jandarmi, care au asigurat securitatea perimetrului, precum și de membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență al orașului Broșteni.

Acțiunea s-a desfășurat cu profesionalism și în deplină coordonare între toate structurile implicate.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” Suceava atrage atenția asupra pericolului reprezentat de munițiile neexplodate, indiferent de vechimea sau starea acestora.

Astfel, cetățenii sunt sfătuiți să nu atingă, să nu lovească, să nu miște sau să încerce să demonteze astfel de obiecte și să nu permită copiilor să se joace cu ele.

Ridicarea, transportul sau depozitarea munițiilor în locuințe sau alte spații este strict interzisă.

În zonele unde se suspectează prezența munițiilor neexplodate, accesul persoanelor, lucrările de săpătură, activitățile agricole și circulația vehiculelor, oamenilor sau animalelor trebuie evitate. Orice descoperire de acest fel trebuie raportată imediat la numărul unic de urgență 112, pentru intervenția promptă și sigură a pirotehniștilor.