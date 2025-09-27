Incendiu la o locuință în comuna Voitinel izbucnit de la o candelă



Secția 4 Poliție Rurală Gălănești a fost sesizată, vineri în jurul orei 15:00, prin apel la 112 de către o locuitoare din comuna Voitinel cu privire la un incendiu izbucnit la un imobil situat pe strada Dealul Leahului, în zona Dealul Leahului, comuna Voitinel.

În urma verificărilor efectuate la fața locului, s-a constatat că, în jurul orei 14:40, la o locuință de pe strada Dealul Leahului, a izbucnit un incendiu într-o cameră destinată dormitorului, situată la mansarda imobilului.

Incendiul a fost localizat și stins de către pompierii care au intervenit.

Pompierii au stabilit că focarul incendiului s-a aflat în dormitor, sursa probabilă de aprindere fiind o flacără provenită de la o lumânare sau candelă.

Primul material aprins a fost uleiul, iar incendiul a fost favorizat de cantitatea mare de materiale combustibile depozitate în mansardă, focul deschis în spațiu închis fiind împrejurarea determinantă.

În urma incendiului, au ars interiorul dormitorului pe o suprafață de 16 metri pătrați, inclusiv obiecte de mobilier, haine și cărți.

Nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Proprietarul locuinței nu a exprimat suspiciuni cu privire la cauza incendiului.

La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri din cadrul ISU – Garda Vicovu de Sus, o autospecială a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Voitinel și un echipaj SMURD.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „distrugere din culpă”.