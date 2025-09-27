Victorie pentru CSU Suceava II în fața CSU Galați în Divizia A de handbal masculin



CSU Suceava II a obținut, sâmbătă, o victorie categorică împotriva echipei CSU Galați, cu scorul de 39-33 (18-17 la pauză), în cadrul etapei a treia din Divizia A de handbal masculin, Seria A.

Meciul s-a disputat în Sala Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din Suceava.

Echipa suceveană, antrenată de Vasile Boca, a avut o prestație solidă, cu contribuții notabile din partea mai multor jucători.

Teodor Ilucă a fost cel mai bun marcator al partidei, cu 8 goluri, urmat de Andrei Marcu (6 goluri), Bogdan Niculaie și Daniel Popovici (câte 5 goluri). Au mai punctat Nicolas Zapodianu (4 goluri), Bogdan Doboșeru și Eduard Rusu (câte 3 goluri), Luca Cazac și Alexandru Focșăneanu (câte 2 goluri), precum și Răzvan Doboșeru (1 gol).

Lotul a fost completat de Florin Sîrghie, Dragoș Podovei, Sebastian Bazga și Alexandru Țivichi.

În etapa următoare, programată la finalul săptămânii viitoare, CSU Suceava II se va deplasa pe terenul formației CSM Vaslui, pentru un nou meci din cadrul Diviziei A.