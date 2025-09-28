Colegiul Alexandru cel Bun Gura Humorului a marcat, la înălțime, 50 de ani de învățământ tehnic și peste 100 de ani de tradiție liceală la 2544 metri altitudine prin cucerirea Vârfului Moldoveanu



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Pe 18 septembrie 2025, Colegiul „Alexandru cel Bun” din Gura Humorului a scris o pagină memorabilă în istoria sa, marcând 50 de ani de învățământ tehnic și peste 100 de ani de tradiție liceală printr-o expediție de neuitat: cucerirea Vârfului Moldoveanu, la 2544 m altitudine. O echipă formată din 6 elevi, 6 profesori, un părinte implicat, un conducător auto și doi viitori elevi ai colegiului de la Școala Gimnazială „Teodor Balan” a pornit într-o aventură care a testat limite, a sudat prietenii și a întărit spiritul de echipă.

Drumul a început cu o călătorie de 9 ore, presărată cu peisajele spectaculoase ale Transfăgărășanului, misterul Lacului Bâlea și măreția barajului Vidraru.

Aventura propriu-zisă a demarat pe 19 septembrie, de la Stâna lui Burnei, unde panorama munților Făgăraș a dat tonul unei experiențe unice.

În ciuda vremii imprevizibile, cu ceață, vânt, ploaie și frig, grupul a dat dovadă de curaj, voință și solidaritate. Fiecare pas a fost o lecție despre autocontrol, empatie și depășirea limitelor, transformând ascensiunea într-un adevărat drum inițiatic.

Pe Vârful Moldoveanu, echipa a lăsat o plachetă simbolică, purtând povestea fiecărui participant: de la Ciprian, care și-a învins frica de înălțime, la Dumitru, dornic să atingă noi culmi, și până la Maria, Miriam, Antonia, Miruna și Alexia, adolescente curajoase, iubitoare de natură și provocări.

Alături de ei, profesorii Gheorghiță Celmare, Mihaela Cuțuhan, Letiția Ignat și Anca Radu au inspirat prin puterea exemplului, demonstrând că educația înseamnă și formarea caracterelor puternice.

Refugiul de la Viștea Mare a oferit un moment de reflecție și recunoștință, iar focul aprins la Stâna lui Burnei, sub coordonarea profesoarei Anca Radu, a încălzit sufletele tuturor, celebrând reușita. Mulțumiri speciale au fost adresate echipei manageriale a colegiului (directoarele Mihaela Ursaciuc, Liliana Condur, Cristina Tudor), sindicatului reprezentat de profesorul Ovidiu Varvaroi, inițiatorului expediției, profesorul Gheorghiță Celmare (ghid montan și membru A.M.V.V.D. Suceava), familiei Ignat, profesoarei Anca Radu și șoferului Mihai Ciuclă.

Întoarcerea a fost marcată de vizite la Mănăstirea Curtea de Argeș și Mănăstirea Cozia, omagiind spiritele marilor înaintași. Elevii implicați – Dumitru Prindii (clasa a 9-a L), Miruna Radu (clasa a 9-a I), Alexia Cuțuhan, Maria Gherghel, Miriam Ignat (clasa a 10-a A), Ciprian Codreanu (clasa a 11-a I), alături de Antonia Ignat (clasa a 8-a) și Tudor Cuțuhan (clasa a 7-a) de la Școala „Teodor Balan” – au demonstrat că sunt adevărați temerari.

Această expediție nu a fost doar o ascensiune fizică, ci o călătorie a cunoașterii de sine, a solidarității și a deschiderii spre lume prin care Colegiul „Alexandru cel Bun” arată că își continuă misiunea de a inspira și de a forma generații care să privească spre viitor cu curaj și ambiție. Aventura de pe Moldoveanu este doar începutul!