Aur pentru România la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai: Echipajul mixt 8+1 domină cursa, cu cinci campioni din Suceava

România a scris istorie la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, cucerind medalia de aur în proba de 8+1 mixt (Mix8+), introdusă în premieră în programul competiției.

Sursa foto: Federația Română de Canotaj

Echipajul tricolor, format din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și timoniera Victoria Petreanu, a realizat o cursă de excepție, dominând autoritar de la start până la finish. Podiumul a fost completat de Italia pe locul secund și Noua Zeelandă pe locul al treilea, confirmând supremația canotajului românesc la nivel global.

Anunțul victoriei a fost făcut public de Federația Română de Canotaj (FRC), care a subliniat performanța extraordinară a echipajului: „AUR la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai pentru echipajul de 8+1 mixt (Mix8+). Au făcut o cursă extraordinară pe care au dominat-o fără probleme de la start până la finish. Felicitări, campionilor!”.

Cinci membri ai lotului proveniți din județul Suceava, Maria Lehaci, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ștefan Berariu și Ciprian Tudosă, au adus un plus de forță și rezistență echipajului, demonstrând că tradiția canotajului sucevean continuă să producă talente de clasă mondială.