Loviri reciproce între soți la Suceava după ce soția și-a trezit cu o palmă soțul care dormea după ce a cântat noaptea la o nuntă

Poliția Municipiului Suceava a fost alertată, sâmbătă dimineața, prin apel la 112 cu privire la un caz de violență domestică.

O femeie a raportat că a fost agresată fizic de soțul său, în urma unui conflict casnic.

O patrulă din cadrul Biroului de Ordine Publică (BOP) s-a deplasat la fața locului, unde a constatat că bărbatul, care a lucrat ca lăutar la o nuntă în noaptea de 26 spre 27 septembrie 2025 și a consumat băuturi alcoolice, s-a întors acasă în dimineața zilei de 27 septembrie și s-a culcat.

Nemulțumită de faptul că soțul dormea, femeia l-a lovit cu palma peste față, ceea ce l-a trezit pe acesta.

În replică, bărbatul a lovit-o și el pe soție cu palma peste față.

Polițiștii au completat formulare de evaluare a riscului pentru ambii soți, constatând că nu există un risc iminent de violență.

Cei doi au fost informați cu privire la posibilitatea de a solicita un ordin de protecție de la instanța de judecată. Niciunul dintre cei implicați nu a dorit să depună plângere penală.

În acest caz, a fost întocmit un Proces-Verbal de Constatare pentru infracțiunea de „violență în familie”, iar investigațiile vor fi continuate de Poliția Municipiului Suceava pentru clarificarea tuturor circumstanțelor incidentului.