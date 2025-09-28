Un bărbat din Frasin a murit în timp ce dansa la o nuntă la Vama



Secția 14 Poliție Rurală Vama a fost alertată, duminică dimineața, prin apel la 112 cu privire la decesul unui bărbat de 59 de ani, din orașul Frasin, la o pensiune din satul Molid, comuna Vama.

La fața locului, polițiștii au confirmat sesizarea, identificând apelanta, un medic primar din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Câmpulung Moldovenesc, și corpul neînsuflețit al bărbatului.

Echipajul medical prezent la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din păcate, la ora 02:28, decesul a fost declarat, victima neprezentând semne vitale.

Din primele cercetări, s-a stabilit că bărbatul participa, împreună cu soția sa, la o nuntă organizată la pensiunea menționată.

În timpul dansului, acesta a căzut la pământ, intrând în stop cardio-respirator.

La examinarea preliminară, corpul nu prezenta urme vizibile de violență, iar un tehnician criminalist din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc a realizat fotografii judiciare pentru documentarea cazului.Corpul a fost transportat la morga Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc, unde urmează să fie efectuată necropsia pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

În acest caz, a fost întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „ucidere din culpă”, investigațiile fiind continuate de polițiști pentru clarificarea circumstanțelor tragediei.