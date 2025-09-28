Un șofer beat s-a răsturnat cu mașina la Păltinoasa. Autoturismul era sub sechestru de la mijlocul lunii mai



Secția 10 Poliție Rurală Gura Humorului a fost sesizată, duminică dimineața în jurul orei 0:30, prin 112 cu privire la un accident rutier pe raza localității Păltinoasa, unde un autoturism a fost găsit răsturnat.

Polițiștii s-au deplasat pe DN 2E, în satul Păltinoasa, constatând că un autoturism marca BMW era răsturnat lateral pe partea dreaptă, în afara părții carosabile, în șanț.

Vehiculul, care se deplasa dinspre Ilișești spre Gura Humorului, prezenta avarii la caroserie, în zona frontală și pe partea laterală dreaptă. În apropiere, o bară de protecție tip parapet, de aproximativ 10 metri, era distrusă în urma impactului.

La fața locului a fost identificat conducătorul auto, un bărbat de 31 de ani din Păltinoasa, care a declarat că era singur în mașină în momentul accidentului. Acesta a refuzat transportul la spital, deși un echipaj de ambulanță s-a deplasat pentru îngrijiri medicale, incidentul înregistrându-se doar cu pagube materiale.

Testarea cu aparatul etilometru a arătat o concentrație de 1,17 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care bărbatul a fost condus la Spitalul Orășenesc Gura Humorului pentru prelevarea de probe biologice de sânge, cu acordul acestuia.

Verificările au arătat că autoturismul BMW 320D era sub sechestru din 15 mai 2025, ceea ce a dus la reținerea certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a vehiculului.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „Conducere sub influența băuturilor alcoolice”, urmând să continue cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor.