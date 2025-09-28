Un bărbat și un cal au fost răniți în Hănțești după ce o căruță a fost lovită de un autoturism



Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată, sâmbătă dimineața în jurul orei 7:07 prin intermediul 112 cu privire la un accident rutier pe DJ 208D, la ieșirea din localitatea Hănțești în care au fost implicate un autoturism și un atelaj hipo, soldat cu vătămarea corporală a unei persoane.

Echipa operativă deplasată la fața locului a stabilit că în jurul orei 07:00, un bărbat de 29 de ani din Hănțești, conducând un autoturism marca Audi din direcția Hănțești spre Adâncata, nu a păstrat distanța de siguranță și a intrat în coliziune față-spate cu un atelaj hipo condus de un bărbat de 49 de ani.

Atelajul, care se deplasa în aceeași direcție, nu avea plăcuțele de înregistrare montate în spate, animalul nu era echipat cu materiale reflectorizante pe harnașament, iar conducătorul nu purta îmbrăcăminte reflectorizant-fluorescentă.

În urma impactului, cabalinei i-au fost provocate răni ușoare, iar un pasager al atelajului hipo, a suferit leziuni, fiind diagnosticat la spital cu contuzie prin accident rutier, contuzie a coloanei cervicale și traumatism al coloanei lombare.

Ambii conducători, al autoturismului și al atelajului, au fost testați cu aparatul etilometru, rezultatele fiind negative.

Polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală pentru infracțiunea de „Vătămare corporală din culpă”, urmând să se stabilească toate circumstanțele evenimentului.