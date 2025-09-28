Înșelăciune online în Suceava: Un bărbat a fost păgubit cu peste 3.300 de lei la cumpărarea unui telefon fals

Intră acum și în grupul de
Poliția Municipiului Suceava a fost sesizată direct de un bărbat din municipiu, care a raportat o înșelăciune online.
Acesta a declarat că, la data de 22 septembrie 2025, a achiziționat un telefon mobil Samsung S25 Ultra de la o persoană, descoperind ulterior, pe 25 septembrie, că dispozitivul era o replică ieftină, fără valoarea declarată.
Cercetările au stabilit că, pe 22 septembrie, bărbatul a găsit online un anunț de vânzare a telefonului la prețul de 3.300 de lei.
După contactarea vânzătoarei, a transferat un avans de 300 de lei, convenind achiziția.
Pe 25 septembrie, a ridicat coletul de la un punct EasyBox din Șcheia, plătind restul sumei de 3.050 de lei cu cardul.
Verificând telefonul, a constatat că era o contrafacere, motiv pentru care a sunat-o pe vânzătoare.
Aceasta i-a promis inițial returnarea banilor, dar ulterior i-a blocat numărul de telefon.
Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de înșelăciune, urmând să continue investigațiile pentru identificarea și tragerea la răspundere a suspectei.
