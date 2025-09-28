România, cu canotorii suceveni în delegație, triumf la Campionatele Mondiale de Canotaj: Două medalii de aur și patru de argint, locul 3 pe națiuni în probele olimpice



România a impresionat la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Shanghai, cucerind 6 medalii: două de aur și patru de argint, clasându-se pe locul 3 în ierarhia pe națiuni în probele olimpice, după Olanda și Marea Britanie.

Delegația română, formată din 13 echipaje (39 de sportivi), opt antrenori și opt membri ai echipei medicale, coordonată de Elisabeta Lipă, Președintele Federației Române de Canotaj, a demonstrat excelență într-o competiție marcată de temperaturi de peste 35 de grade și umiditate de 75%.

Primul aur a venit de la Simona Radiș și Magdalena Rusu în proba de dublu rame feminin (W2-), cu timpul de 07:08.52, urmate de Franța și SUA.

Victoria, prima în această probă după 23 de ani (ultimul aur fiind al Vioricăi Susanu și Georgetei Damian Andrunache în 2002), a fost un moment istoric.

Al doilea titlu mondial a fost obținut de echipajul de 8+1 mixt (Mix8+), cu Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Andrada Moroșanu, Florin Lehaci, Florin Arteni, Ciprian Tudosă, Ștefan Berariu, Simona Radiș și cârmaciul Victoria Petreanu, care au dominat cursa (05:34.46), devansând Italia și Noua Zeelandă.

Medaliile de argint au fost cucerite de: dublu rame masculin (M2-) cu Florin Arteni și Florin Lehaci (la 4,98 secunde de Noua Zeelandă), patru rame feminin (W4-) cu Ancuța Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana Adam și Amalia Bereș (la 0,73 secunde de aur), patru rame masculin (M4-) cu Ștefan Berariu, Sergiu Bejan, Andrei Mândrilă și Ciprian Tudosă (devansând Olanda), și 8+1 feminin cu Cristina Drugă, Roxana Anghel, Iulia-Liliana Bălăucă, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Geanina Juncanariu, Adriana Adam, Amalia Bereș și Victoria Petreanu (6:10.83).

Pe lângă medalii, România a obținut clasări onorabile: locul 4 la patru vâsle feminin (W4x), locurile 6 la dublu vâsle masculin (M2x) și mixt (Mix2x), locul 7 la schif simplu masculin (M1x) cu Mihai Chiruță, locul 8 la 8+1 masculin (M8+), locul 9 la patru vâsle masculin (M4x), și locul 12 la dublu vâsle feminin (W2x).

Elisabeta Lipă a declarat: „Sunt mândră de sportivii noștri și de tot ce au realizat la Shanghai. Am demonstrat că suntem o forță mondială, chiar și în condiții dificile. Această competiție, începutul unui nou ciclu spre Los Angeles 2028, ne arată o bază solidă pentru viitor. Mulțumesc sportivilor, antrenorilor, medicilor și partenerilor noștri. Obiectivul nostru rămâne clar: să fim printre cei mai buni!”