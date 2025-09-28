Nou caz de înșelăciune online: O suceveancă a fost păcălită că primește bani pe acțiuni ale unei companii și după ce și-a instalat aplicația a rămas fără bani în cont



Poliția Județeană Suceava a revenit, duminică, cu un avertisment privind infracțiunile informatice și siguranța online, un subiect recurent care afectează tot mai multe persoane.

Poliția Suceava pune accent pe fraudele cu investiții, un fenomen în creștere care vizează în special persoanele mai puțin familiarizate cu mediul digital.

Astfel, joi, 25 septembrie 2025, Secția de Poliție Burdujeni din cadrul Poliției Municipiului Suceava a fost sesizată de o femeie de 64 de ani, pensionară din Suceava, care a căzut victimă unei înșelăciuni.

Conform cercetărilor efectuate de echipa operativă, pe 24 septembrie, între orele 18:30 și 19:30, aceasta a fost apelată de un bărbat necunoscut.

Acesta i-a promis acces la acțiuni ale unei companii, în valoare de 7.580 de lei, cerându-i să instaleze o aplicație pe telefonul mobil pentru a le vizualiza.

Ulterior, i s-a indicat să ridice banii de la o sucursală bancară. După instalarea aplicației, femeia a primit o notificare bancară că i-au fost retrași 1.200 de lei, o tranzacție neautorizată de ea. Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale cercetează cazul sub aspectul infracțiunii de înșelăciune.

Potrivit Poliției Județene Suceava, escrocii promovează reclame pe rețelele de socializare, folosind imagini ale companiilor listate la bursă sau mărturii false ale celebrităților pentru a atrage victime. Promit câștiguri rapide și uriașe prin „cumpărarea de acțiuni” care ar genera „dividende” direct pe card. Victimele sunt îndrumate spre link-uri malițioase, prin care atacatorii obțin date personale și financiare.

După furnizarea datelor de contact via formulare online, victimele sunt contactate telefonic și convinse să se înscrie pe platforme false de investiții.