Poliția Suceava amintește că descoperirea unui obiect de patrimoniu se predă în maximum 72 de ore. Găsitorii pot primi o recompensă financiară dacă respectă procedura

Poliția Județeană Suceava lansează un apel către cetățeni să respecte legislația privind protecția patrimoniului cultural național, în contextul descoperirilor accidentale de obiecte cu valoare istorică.

Fie că este vorba despre o monedă veche, o bijuterie sau orice alt artefact, autoritățile reamintesc pașii legali care trebuie urmați pentru a proteja istoria României.

Conform Ordonanței nr. 43 din 30 ianuarie 2000, republicată, privind protecția patrimoniului arheologic, orice persoană care găsește un astfel de obiect este obligată să anunțe imediat poliția sau primăria. Obiectul trebuie predat în maximum 72 de ore.

Cei care respectă această procedură pot primi o recompensă financiară, ca recunoaștere a contribuției lor la păstrarea moștenirii naționale.

Pe de altă parte, încercarea de a vinde, ascunde sau păstra un astfel de bun atrage riscul deschiderii unui dosar penal pentru furt sau tăinuire.

„Protejarea patrimoniului cultural nu este doar o obligație legală, ci și un act de responsabilitate față de istoria noastră comună”, subliniază reprezentanții Poliției Județene Suceava.

Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să acționeze responsabil, lansând sloganul „Protejează patrimoniul cultural – Protejează România!” pentru a sensibiliza cetățenii asupra importanței conservării valorilor istorice.