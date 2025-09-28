Suceveanul Vasile Boca, noul antrenor principal al Echipei Naționale de Handbal Masculin Cadeți a României



Vasile Boca, coordonatorul centrului de copii și juniori al CSU Suceava, a fost numit noul antrenor principal al echipei naționale de handbal masculin Cadeți a României (generația 2010/2011).

În vârstă de 33 de ani, Boca aduce o experiență bogată și o pasiune recunoscută în handbalul juvenil românesc.Boca a ocupat funcția de antrenor secund la lotul de Juniori (generația 2004/2005) în perioada 2022-2023, contribuind decisiv la dezvoltarea multor jucători formați de el, și a fost antrenor principal al lotului de Juniori (generația 2006/2007) în 2023 și 2024.

„Alături de echipele naționale am trăit unele dintre cele mai frumoase, intense și emoționante momente din cariera mea. Este o provocare mare și, în același timp, o responsabilitate enormă să conduc spre îndeplinirea obiectivelor și spre progres o nouă generație de tineri handbaliști. Voi pune în slujba echipei naționale toată pasiunea, cunoștințele și puterea de muncă, iar împreună cu staff-ul și colegii din toată țara îmi doresc să realizăm multe lucruri frumoase”, a declarat Boca.

Palmaresul său include numeroase titluri naționale la nivel juvenil cu CSU Suceava, cele mai recente fiind obținute în sezonul trecut, când a cucerit titlurile de campion al României la categoriile Tineret și Juniori 1.