CSU Suceava, victorie categorică în Liga a III-a: 5-0 cu Unirea Slobozia

Echipa feminină de fotbal CSU Suceava a impresionat în etapa a treia a Ligii a III-a, obținând o victorie zdrobitoare în deplasare împotriva formației Unirea Slobozia, cu scorul de 5-0 (3-0).

Meciul, disputat duminică, a demonstrat superioritatea clară a sucevencelor pe teren.

Golurile echipei au fost marcate de Paraschiva Moțco, care a reușit un hat-trick, completat de reușitele Iustinei Ciubotariu și Emimei Morar.

Lotul CSU Suceava a fost format din: Monica Nechita, Georgiana Robu, Ioana Aioanei, Lenuța Horodnic, Francesca Bosânceanu, Sara Căilean, Nicoleta Petruneac, Paraschiva Moțco, Iustina Ciubotariu și Larisa Sauț.

Au intrat pe parcurs Alexandra Toderaș, Iasmina Chiruț, Denisa Moțco, Miriam Popa și Denisa Chiriac, sub conducerea antrenorului Marcel Irimie.

În etapa următoare, CSU Suceava va primi vizita formației Dinamo București, duminică, 5 octombrie, de la ora 11:00, pe Stadionul „Areni” din Suceava, într-un meci așteptat cu interes de suporteri.