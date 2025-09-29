Ziua Europeană a limbilor străine sărbătorită la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”, Cajvana



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Vineri, 26 septembrie, comunitatea școlară de la Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana a celebrat, cu succes, diversitatea lingvistică și culturală a Europei, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor Străine, printr-un eveniment vibrant, organizat cu sprijinul dedicat al catedrei de limbi moderne.

Sărbătoarea a oferit o oportunitate importantă de a sublinia rolul esențial al învățării limbilor străine ca mijloc de comunicare și colaborare internațională.

Manifestarea s-a bucurat de prezența onorantă și de susținerea fermă a conducerii școlii: dl. director coordonator, prof. Ciotu Iulian, dir. adj. prof. Ureche Casandra și dir. adj. prof. Tomuț Cristina.

Evenimentul, prezentat cu profesionalism de elevii Toneț Ionuț și Pîțu Andreea, și deschis oficial de șefa catedrei de limbi modern, prof. Lucan Casandra, s-a desfășurat într-un cadru deosebit: întreaga Casă de Cultură a orașului Cajvana a fost transformată într-o galerie vie, împodobită cu planșe și desene creative realizate de elevi, reflectând specificul Zilei Europene a Limbilor Străine și diversitatea culturală.

​Programul a cuprins un repertoriu variat, pregătit cu implicare de elevi de la ciclul primar, gimnazial și liceal. Fiecare moment a fost menit să evidențieze bogăția culturală a continentului și să inspire o atitudine deschisă față de diversitatea lingvistică.

​Momente artistice și educaționale au evidențiat sărbătoarea talentului multilingv.

​Momentele cheie ale manifestării au inclus prezentări și educație lingvistică – eleva Bîrguan Abigail din clasa a VIII-a D a susținut o prezentare privind importanța limbilor europene. De asemenea, elevele Cozachevici Anca și Duțu Melissa (a IX-a A) au susținut o prezentare despre Ziua Limbilor Străine.

​Interculturalitatea a fost evidențiată de elevii clasei a III-a B care au prezentat modul în care se spune „Bună” în diverse limbi, iar clasa a V-a A a explorat țările și naționalitățile europene în limba engleză, iar engleza interactive a fost punctată de : elevii Pușcuță Matteo și Iacoban Samuel care au susținut o prezentare de ghicitori în limba engleză.

​Elevii clasei a V-a G au susținut prezentări în limba franceză și monologuri sub genericul „Ce să înțeleagă străinii?”.

​Nu au lipsit recitalurile și poeziile, astfel poezii în limba engleză au recitat elevii Holbură Simona, Flondor Aron și Șoldan Gheorghe din clasa a III-a A. De asemenea, au contribuit elevii clasei a V-a D cu un program de poezii și elevele Răcari Maria, Negrușeri Ana-Maria și Știrbu Irina din clasa a XI-a A. Poezia în limba franceză a fost enunțată de elevii Bădilaș Rihana și Iacoban David, iar elevele Boca Ruth, Negrea Noemi și Hapca Ana-Maria din clasa a VII-a B au recitat poezia „Liberté” de Paul Éluard.

​Poezia în limba germană reliefată de către elevii Domnar Ionuț, Rusu Ștefan, Tomescu Anastasia și Ureche Irina din clasa a VI-a A.

Elevul Răcar Gabriel din clasa a X-a A a marcat importanța limbii francize prin recitarea unei poezii, dar și interpretarea unui cântec în această limbă.

​Momentele muzicale, deloc puține, au accentuat această sărbătoare.

​Astfel, s-au remarcat solistele vocale din clasa a III-a C: eleva Rusu Daria, care a interpretat melodia „A Million Stars”, urmată de eleva Chindriș Anastasia cu piesa „Dernière Danse” și eleva Andreea Grosar din clasa a VII-a C a interpretat melodia „Seven Tears”.

​Elevii clasei a IV-a E au încântat audiența cu „Shape Song”, iar cei din clasa a V-a B au oferit o interpretare a cântecului „Bonjour, comment ça va?”, clasa a VII-a A a interpretat cântecul „Der Herbst”, iar elevele Gurău Elisa și Gurău Melissa din clasa a VI-a B au interpretat cu succes „Avec ma cheri”. S-au mai evidențiat elevii clasei a IX-a A cu cântecul „On écrit sur les murs”.

​Dansul și mișcarea nu au lipsit, astfel dans modern au prezentat: elevii claselor a VI-a A, a VII-a A și a X-a A, care au pregătit fiecare câte un moment. Și dansul contemporan a fost în lumină de elevii Pîțu Ana-Maria și Boca Vasile.

Evenimentul s-a încheiat cu un moment muzical de excepție susținut la saxofon de elevul Dumitriuc Cristian din clasa a X-a B cu melodia „Jubel”.

Organizarea impecabilă a evenimentului a aparținut catedrei de limbi străine, coordonată de șeful de catedră, prof. Lucan Casandra, și de membri, profesori dedicați, care au asigurat succesul programului: Boca Irina, Teleaga Alina, Șoldan Floarea, Ilisoi Mihaela, Moroșan Diana, Șoldan Anastasia, Dîrțu Violeta, Senciuc Daniela, Nistiriuc Laura, Pascar Ancuța, Nistor Ionela și Sidoriuc Simona .

Conducerea instituției a adresat sincere mulțumiri și felicitări cadrelor didactice de la catedra de limbi străine pentru profesionalismul, implicarea și dedicarea lor în organizarea acestui eveniment de anvergură, precum și tuturor elevilor care au contribuit cu talent și entuziasm la desfășurarea programului.

Sărbătoarea Zilei Europene a Limbilor Străine a evidențiat nu doar frumusețea și diversitatea limbilor europene, ci și importanța educației interculturale în formarea unor cetățeni responsabili, deschiși și bine pregătiți pentru lumea de mâine.

​(Prof.înv.primar SESERMAN LIDIA LOREDANA Responsabilă cu promovarea imaginii Liceului Tehnologic “Ştefan cel Mare”, Cajvana)