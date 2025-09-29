Noaptea Cercetătorilor Europeni 2025 în Suceava, o veritabilă lecție nonformală de științe și tehnologie, punând în prim-plan cercetătorii USV, care au prezentat invenții, inovații și rezultate ale cercetărilor menite să îmbunătățească viața de zi cu zi.



În zilele de 26 și 27 septembrie 2025, județul Suceava a găzduit o nouă ediție a evenimentului „Noaptea Cercetătorilor Europeni”, organizată cu succes la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava (USV), Parcul Științific și Tehnologic Siret și Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea.

Potrivit prof. Nicolae-Ciprian Anton, inspector școlar general, evenimentul a reprezentat o veritabilă lecție nonformală de științe și tehnologie, punând în prim-plan cercetătorii USV, care au prezentat invenții, inovații și rezultate ale cercetărilor menite să îmbunătățească viața de zi cu zi.

Manifestarea a atras elevi și cadre didactice din diverse zone ale județului, precum Suceava, Rădăuți, Solca, Siret, Vicovu de Sus, Fălticeni, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei.

Standurile expoziționale, cu experimente științifice captivante, au fost realizate atât de cercetători, cât și de elevi de gimnaziu și liceu din școlile județului, evidențiind creativitatea și pasiunea pentru știință.

Evenimentul a fost organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică CYGNUS.

Printre oficialii prezenți s-au numărat prof. univ. dr. ing. Mihai Dimian, rectorul USV, prof. univ. dr. ing. Dan-Laurențiu Milici, decanul Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, prof. Nicolae-Ciprian Anton, inspector școlar general, prof. dr. Petru Crăciun, inspector școlar general adjunct, precum și inspectorii școlari Constantin Tanasă, Angelo-Cătălin Bărbuță, Ilie Cosovanu și Victor Șutac, președintele Societății Științifice CYGNUS.