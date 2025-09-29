Ansamblul Folcloric „Stejarul” din Cajvana a strălucit la Festivalul „Comoara Străbunilor” din Torino



În perioada 20-21 septembrie 2025, Ansamblul Folcloric „Stejarul” din Cajvana a reprezentat România cu mândrie la cea de-a X-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor „Comoara Străbunilor”, desfășurat la Torino, Italia.

Potrivit prof. învăț, Lidia Loredana Seserman, sub coordonarea profesorului Ciotu Iulian, directorul Liceului Tehnologic „Ștefan cel Mare” din Cajvana, tinerii artiști au adus pe scena internațională autenticitatea folclorului românesc, captivând publicul prin dansuri, costume tradiționale și pasiune pentru păstrarea tradițiilor.

Evenimentul, organizat de CCTIR și Capelania Catolicilor Români din Torino, a transformat orașul italian într-o sărbătoare a identității românești, mult așteptată de comunitatea românească din zonă.

Sâmbătă, 20 septembrie, „Stejarul” a participat la un flash-mob vibrant în Piazza San Carlo și la o paradă a costumelor populare pe Via Garibaldi.

Duminică, 21 septembrie, ansamblul a oferit un spectacol memorabil în cadrul festivalului, alături de alte grupuri de prestigiu, precum Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” al CJ Iași, Ansamblul Folcloric „Carpatica” din Torino, „Florile Moldovei” din Iași și „Ghiocelul” din Giroc, Timiș.

Serile au fost completate de recitalurile artiștilor Mihaela Gurau, Daniel Rațiu și Remus Grosu, care au adus o notă de modernitate tradiției românești.

„Am fost profund impresionați de entuziasmul și dorința românilor din diaspora de a-și păstra legătura cu rădăcinile. Jocurile, costumele și ambianța au transformat festivalul într-o celebrare autentică a spiritului românesc,” au declarat reprezentanții Ansamblului „Stejarul”.

Evenimentul, finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP), a evidențiat rolul esențial al instituțiilor educaționale, precum Liceul Tehnologic „Ștefan cel Mare”, în promovarea culturii naționale. Coordonatorul Ciotu Iulian și delegația ansamblului, formată din cadre didactice și părinți, au mulțumit organizatorilor și DRP pentru sprijin, subliniind importanța legăturilor culturale cu diaspora.

Festivalul „Comoara Străbunilor” a demonstrat, încă o dată, că spiritul românesc rămâne viu și unit, indiferent de distanțe.