IPS Calinic răspunde credincioșilor: „Da, am un laptop personal și știu să-l folosesc”

În cadrul rubricii „Răspunsul Ierarhului” de pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, un credincios, D., a adresat o întrebare inedită Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților: „Înaltpreasfinția voastră, mereu m-am întrebat cum răspundeți dumneavoastră la aceste întrebări? Aveți un laptop personal?”.

Răspunsul IPS Calinic, publicat în cadrul rubricii a adus un zâmbet pe chipul cititorilor, combinând simplitatea cu o notă de umor duhovnicesc.

„Da, am un laptop personal și știu să-l și folosesc. Pace și mult bine!” a transmis Înaltpreasfinția Sa.

Răspunsul Arhiepiscopului reflectă nu doar apropierea sa de tehnologia modernă, ci și dorința de a menține un dialog deschis și cald cu credincioșii.

Rubrica „Răspunsul Ierarhului” continuă să fie un spațiu apreciat, în care IPS Calinic oferă îndrumări duhovnicești și răspunsuri la întrebările comunității, adaptându-se la provocările contemporane.