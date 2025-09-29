Anul universitar 2025-2026 începe cu proteste studențești în toată țara



Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), împreună cu organizațiile studențești membre, organizează, luni, 29 septembrie, proteste în mai multe orașe din țară, marcând debutul anului universitar cu un apel ferm împotriva măsurilor de austeritate impuse de Guvernul României prin O.U.G. 156/2024 și Legea nr. 141/2025.

Studenții ies în stradă pentru a atrage atenția asupra inechităților din sistemul educațional, generate de reducerea fondului de burse, limitarea facilităților la transportul feroviar, restricționarea perioadei de acordare a burselor doar pe durata activității didactice și eliminarea dreptului studenților de la taxă de a beneficia de burse.

Protestele sunt programate astfel:

București: ora 16:00, Piața Victoriei

Cluj-Napoca: ora 11:30-13:00, în fața Prefecturii

Iași: ora 13:00, Piața Unirii

Galați: ora 18:00, în fața Prefecturii

Suceava: ora 13:00, Esplanada Corpului A al Universității „Ștefan cel Mare”

Alba Iulia: ora 13:30, Piața Cetății

Sibiu: ora 16:00, Piața Mare

Baia Mare: ora 10:00, în fața Centrului Universitar Nord

Timișoara: autoritățile locale au respins cererile inițiale, urmând a fi comunicate detalii suplimentare.

„Aceste măsuri au fost luate fără consultarea studenților și fără a evalua impactul social. Ele afectează grav parcursul universitar și viitorul sistemului de învățământ,” declară reprezentanții ANOSR.

Studenții cer revenirea la deciziile care le asigură drepturile și sprijinul necesar pentru educație.

ANOSR, federație studențească non-guvernamentală cu peste 25 de ani de activitate, reprezintă interesele studenților din 31 de universități și 20 de centre universitare, reunind 136 de organizații membre.

La nivel european, ANOSR este membră cu drepturi depline a Organizației Europene a Studenților (ESU), fiind vocea legitimă a studenților români.