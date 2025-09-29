Pompierii suceveni reamintesc măsurile esențiale pentru prevenirea incendiilor în sezonul rece



Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a emis un comunicat de presă, atrăgând atenția asupra riscului crescut de incendii în sezonul rece, cauzate de sistemele de încălzire defecte, improvizate sau nesupravegheate, precum și de exploatarea incorectă a instalațiilor electrice.

Pentru a preveni tragediile, pompierii militari suceveni oferă o serie de recomandări esențiale cetățenilor.

Măsuri pentru sobe și sisteme de încălzire:

Verificați, reparați și curățați sobele înainte de utilizare.

Folosiți doar combustibilul destinat sobei și evitați supraîncărcarea.

Nu aprindeți focul cu lichide inflamabile, precum benzina sau petrolul.

Protejați pardoseala combustibilă din fața sobei cu o tablă metalică de minimum 0,70 x 0,50 m.

Nu depozitați materiale combustibile lângă sau pe sobă.

Nu lăsați copiii nesupravegheați în preajma sobelor aprinse.

Depozitați cenușa și jarul în locuri special amenajate.

Recomandări pentru coșuri și burlane:

Verificați și curățați coșurile de fum de către persoane specializate, înainte și după sezonul rece.

Izolați coșurile față de elementele combustibile ale pereților, planșeelor și acoperișurilor.

Tencuiți coșurile din pod pentru a preveni pătrunderea scânteilor.

Sfaturi pentru instalațiile de încălzire pe gaz:

Aprindeți focul la aragaz sau sobe cu gaz urmând principiul „gaz pe flacără”.

Verificați etanșeitatea buteliilor și instalațiilor cu apă și săpun.

Centralele termice trebuie montate și puse în funcțiune doar de personal autorizat.

Precauții pentru instalațiile electrice:

Nu folosiți instalații electrice defecte sau improvizate.

Reparațiile se fac doar cu personal autorizat.

Evitați suprasolicitarea circuitelor electrice.

Supravegheați constant aparatele electrice de încălzire și deconectați-le în caz de defecțiuni.

Nu introduceți conductoare electrice direct în prize și nu folosiți siguranțe improvizate.

Atenție la afumători:

Nu amplasați afumătorile în poduri, magazii sau garaje.

Supravegheați permanent afumătorile în timpul utilizării.

Pompierii suceveni îndeamnă cetățenii să sune la 112 pentru orice situație care poate pune în pericol viața, bunurile sau mediul.

„Adoptarea acestor măsuri simple poate preveni tragedii și pierderi materiale în sezonul rece,” a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Suceava, Lt. col. Alin Găleată.