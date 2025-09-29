Informare meteo de vreme rece, ploi și ninsori la altitudini de peste 1700 m



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică privind o perioadă de vreme rece care va afecta România în următoarele zile.

În intervalul 29 septembrie, ora 10:00 – 2 octombrie, ora 10:00, vremea va fi rece, cu temperaturi maxime situate între 11 și 20 de grade Celsius și minime între 1 și 10 grade Celsius, valori mai scăzute fiind așteptate în depresiuni.

Pe parcursul acestei perioade, ploile vor afecta cea mai mare parte a țării.

În estul Transilvaniei și în jumătatea nordică a Moldovei, se vor acumula cantități de apă de 20…25 l/mp.

La altitudini de peste 1700 m, în zonele montane, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare, urmând a se depune un strat de zăpadă cu grosimea medie de 5…10 cm.