Șoldan remarcă solidaritatea impresionantă de la Broșteni: Case noi construite în doar o lună și jumătate pentru victimele inundațiilor

La doar două luni după inundațiile devastatoare care au lovit orașul Broșteni președintele Consiliului Județean (CJ) Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat progrese remarcabile în refacerea zonei afectate.

Într-o postare publicată pe pagina sa de socializare, Șoldan a descris transformarea impresionantă a localității, unde „lacrimile, noroiul și disperarea” au fost înlocuite de speranță și solidaritate.

Rețeaua electrică și cea de apă au fost complet refăcute, toate drumurile au fost redeschise, iar infrastructura rutieră avariată a fost reparată din fondurile proprii ale CJ Suceava.

În paralel, zeci de case noi sunt construite pentru a înlocui locuințele distruse sau grav afectate de inundații, unele fiind deja finalizate.

Un exemplu emoționant este cazul lui Constantin Luncașu, care s-a mutat în această după-amiază într-o locuință complet mobilată, ridicată în doar o lună și jumătate prin voluntariatul comunității din comuna Slatina, coordonată de primarul Vlăduț Gherman, și cu sprijinul unor donatori generoși.

Momentul a fost marcat de o slujbă de sfințire, plină de emoție, despre care preotul satului a spus: „Am simțit că nu suntem singuri.”

Președintele CJ Suceava a numit efortul colectiv „cel mai mare șantier al solidarității din România”, mulțumind consiliilor județene din țară, asociațiilor, ONG-urilor, cultelor religioase, primarilor, firmelor și numeroșilor oameni care au contribuit.

„Este mai mult decât un acoperiș deasupra capului. Este dovada că, atunci când oamenii își unesc forțele, niciun necaz nu ne poate doborî”, a declarat Șoldan.

El a subliniat rolul autorităților și al comunității de a arăta că, în fața adversității, nimeni nu rămâne singur.