“Știi ce-am făcut azi la grădi?” De ce copiii sunt fascinați de Bambino, grădinița privată din Suceava

Cu Bambino Suceava, copilul va veni acasă cu un sac de curiozități. Care sunt activitățile de la grădinița privată la mare căutare în 2025? Află aici.

Pregătește-te de povești în drum spre casă, zi de zi. Îți iei copilul de la grădiniță și, înainte să pornești motorul, începe să-ți povestească cu ochii mari: „astăzi am pictat un curcubeu și am plantat o floare care o să crească mare!”. Drumul spre casă de la Bambino, gradinita privata Suceava, devine o aventură în sine, pentru că în fiecare zi mai apare o poveste nouă, o descoperire care te surprinde și pe tine.

Ce tipuri de activități se desfășoară la Bambino?

Activități educaționale și creative: Ateliere de artă și crafting (desen, pictură, colaje, modelaj) Lectură și povestiri Muzică și dans Jocuri de rol



Activități fizice și de dezvoltare motorie: Gimnastică și exerciții de mișcare Jocuri în aer liber Ateliere de grădinărit Activități de înot



Activități cognitive și de dezvoltare personală: Jocuri logice și puzzle-uri Experimente de știință Învățarea numerelor și literelor Lecții de engleză



Activități sociale și de dezvoltare emoțională:

Cercuri de discuții

Jocuri de echipă și colaborare

Ce înseamnă activitățile pentru copii și cum vor arăta pentru tine ca părinte?

Dimineața se deschide cu jocuri de rol, unde copilul se poate preface că este meseria la care visează. Acest lucru îți oferă posibilitatea de a explora pasiunile copilului pentru a-l îndruma într-o direcție pliată pe afinitățile sale.

La cercurile de discuții, copiii învață să pună în cuvinte emoțiile lor. Înseamnă că vei auzi acasă nu doar „azi m-am jucat”, ci și „azi m-am simțit bine pentru că am împărțit jucăria mea”. E modul prin care îți dai seama că grădinița este un spațiu unde învață să fie, în primul și în primul rând, om. Grădinița îi încurajează pe copii să devină mai empatici, mai atenți la ceilalți și mai conștienți de propriile trăiri.

La Bambino, gradinita cu program prelungit Suceava, fiecare zi aduce altceva. Poveștile de seară sau drumurile spre casă devin jurnalul viu al copilăriei. Tu trebuie doar să asculți și să te bucuri de dezvoltarea copilului.

De ce aleg părinții Bambino?

Siguranță și liniște sufletească pentru părinți.

Dezvoltare armonioasă a copilului.

Încrederea că îți lași copilul pe mâini bune.

Grădinița Bambino primește copii între 1,5 și 6 ani. Programul este adaptat fiecărei vârste, astfel încât copiii trec firesc de la joacă la activități de învățare. Cadrele didactice sunt dedicate și atente, iar comunicarea cu părinții este constantă, pentru ca dezvoltarea micuților să fie susținută atât acasă, cât și la grădiniță.

Infrastructură și program:

Spații moderne, sigure și adaptate copiilor.

Activități zilnice în aer liber și accent pe educație ecologică.

Program prelungit: 07:30 – 18:00.

Unde este Bambino?

Centrul Educațional Bambino se află pe Str. Alexandru Ienceanu 2A, Suceava, în zona Bucovina – aproape ce centru.

Seara, când dai stingerea, copilul îți mai strecoară o întrebare sau o poveste începută la grădiniță. La acest centru educațional, fiecare activitate devine o amintire pe care o aduce acasă, iar pentru tine rămâne bucuria simplă de a-l privi cum crește.

Înscrie-ți copilul acum la Bambino și oferă-i șansa să crească într-un mediu care îl provoacă să descopere mai mult, în fiecare zi.

Contact:

Str. Alexandru Ienceanu 2A, Suceava

0748 979 521

Sursă foto: bambinosuceava.ro