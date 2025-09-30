Matei Vișniec în dialog cu elevii Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți: O întâlnire ce a deschis noi orizonturi pentru elevi, inspirându-i să exploreze literatura și să-și descopere propriul drum în viață



Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” a găzduit luni un eveniment cultural de excepție, avându-l ca invitat special pe renumitul scriitor, jurnalist și dramaturg Matei Vișniec.

Într-un dialog captivant cu elevii, acesta a adus literatura mai aproape de tânăra generație, demonstrând că este un domeniu viu, actual și plin de semnificații.

Evenimentul a oferit elevilor oportunitatea de a interacționa direct cu un autor de talie internațională.

Matei Vișniec le-a vorbit despre influența profesorilor în formarea tinerilor, momentele-cheie din parcursul său profesional, importanța descoperirii sinelui și a pasiunilor, dar și despre folosirea responsabilă a tehnologiei moderne.

Discuțiile au abordat teme diverse, de la sfaturi pentru aspiranții la scris, promovarea poeziei în rândul tinerilor, până la provocările inteligenței artificiale și valoarea democrației.

Elevii au fost încurajați să pună întrebări, iar răspunsurile dramaturgului, pline de naturalețe și profunzime, au inspirat auditoriul.

„Citind, construiești treptele care duc spre misterul propriei tale ființe”, a fost unul dintre îndemnurile care au rămas în inimile liceenilor, subliniind că literatura este un spațiu al libertății și al cunoașterii de sine.

Un moment special a fost întâlnirea elevilor clasei a XII-a E, care au montat în luna mai piesa „Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal”, cu autorul acesteia.

De asemenea, Evelina Bodnariuc, elevă în clasa a X-a G și câștigătoare a premiului III la concursul internațional de dramaturgie „Matei Vișniec”, a avut privilegiul de a discuta cu scriitorul care a inspirat-o.

Evenimentul, inițiat de profesoara Ana-Gabriela Pogorevici și susținut de conducerea colegiului – director Adrian-Nicolae Puiu, profesoara Luminița Lăzărescu, consilierul educativ Miriam Leon-Postolache și catedra de Limba și literatura română – a fost un succes, consolidând legătura dintre elevi, profesori și comunitate.

Sesiunea s-a încheiat cu aplauze entuziaste, autografe și sfaturi valoroase: importanța lecturii de calitate, discernământul în alegerea modelelor și urmărirea pasiunilor.

Această întâlnire memorabilă a deschis noi orizonturi pentru elevi, inspirându-i să exploreze literatura și să-și descopere propriul drum în viață.