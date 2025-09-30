Accident rutier în lanț pe șoseaua de centură a Sucevei cu o persoană rănită ușor


Luni, în jurul orei 16:55, pe DN2, pe tronsonul Suceava – Siret, s-a produs un accident rutier în lanț, soldat cu rănirea ușoară a unei persoane.

Conform datelor preliminare din ancheta polițiștilor, un conducător auto, aflat la volanul unui autoturism marca BMW 520D, nu a păstrat distanța regulamentară față de vehiculul din față, un Peugeot 307, oprit în coloană la intersecția cu Varianta de Ocolire 2P.

În urma coliziunii față-spate, BMW-ul a fost proiectat pe contrasens, unde a lovit alte două autoturisme, un BMW 320 și un Audi A4.

Șoferul autoturismului BMW 320 a fost rănit ușor, suferind un traumatism toraco-lombar, și a fost transportat la Spitalul Județean Suceava pentru îngrijiri medicale.

Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, urmând să stabilească circumstanțele exacte ale producerii accidentului.


