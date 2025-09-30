Un cetățean din Moara luptă de un an și jumătate pentru treceri de pietoni pe centura ocolitoare: „E o chestiune de timp până la un accident grav cu pietoni”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Petru Lungu, un locuitor din satul Bulai, comuna Moara, a inițiat o campanie susținută de peste o sută de persoane și de petiții către autorități pentru amenajarea urgentă a unor treceri de pietoni, pasaje sau semafoare la sensul giratoriu de pe centura ocolitoare a municipiului Suceava, în zona Sf. Ilie (lângă Profi Sf. Ilie).

După aproape un an și jumătate de demersuri birocratice, cetățeanul atrage atenția asupra riscurilor majore pentru pietoni, avertizând că lipsa infrastructurii de siguranță rutieră ar putea duce la un accident tragic.

„Pentru cetățenii din Moara este imposibil să ajungă pe jos în Suceava. E o chestiune de timp până se va întâmpla un accident grav în acea zonă, în care să fie implicat un pieton”, declară Lungu, apelând la mediere pentru a accelera rezolvarea problemei.

Zona în cauză, situată pe Varianta Ocolitoare (V.O.) a Sucevei, este un drum cu trafic intens, traversat zilnic de mii de vehicule, inclusiv camioane grele, pe trasee ce leagă DN 17 (spre Gura Humorului și Vatra Dornei) de E 85 (DN 2, spre Siret sau Fălticeni).

Conform Codului Rutier (OUG 195/2002), autoritățile sunt obligate să amenajeze și să semnalizeze treceri pentru pietoni în zonele cu risc sporit de accidente, mai ales în apropierea unităților de învățământ, piețelor sau intersecțiilor aglomerate.

Petru Lungu invocă aceste prevederi legale în petițiile sale, cerând un studiu tehnic, marcarea efectivă a trecerilor (cu indicatoare, semafoare, iluminat și protecții), precum și un termen concret de finalizare a lucrărilor.

O odisee birocratică: De la petiții la redirecționări infinite

Demersurile lui Lungu au început anul trecut, iar cea mai recentă petiție, din 29 septembrie 2025, a fost adresată Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Primăriei Municipiului Suceava, Prefecturii Județului Suceava, Primăriei Moara și Primăriei Șcheia.

Solicitarea, bazată pe referințe legale precum OUG 195/2002, Legea 50/1991 și Ordonanța 27/2002 privind petițiile, cere coordonarea interinstituțională și un răspuns scris în 30 de zile.

Răspunsurile primite până acum reflectă un carusel administrativ frustrant:

Primăria Șcheia (răspuns din 28 august 2025): După verificări în teren, concluzionează că sunt necesare cel puțin două treceri pentru pietoni, dar drumul aparține CNAIR (prin DRDP Iași). Primarul Ion-Cristinel Burac a redirecționat problema către Consiliul Județean Suceava, subliniind riscul de accidente și interesul cetățenilor din Șcheia și Moara.

IPJ Suceava – Serviciul Rutier (răspuns din 19 august 2025): Confirmă obligația legală a autorităților locale de a realiza amenajări pentru pietoni (art. 53 OUG 195/2002) și a transmis petiția către primăriile Șcheia și Moara pentru soluționare.

Consiliul Județean Suceava (răspuns din 12 mai 2025): Menține poziția anterioară, redirecționând către Direcția Județeană de Drumuri și Poduri (DJDP) Suceava, subordonată CJ. Reamintește regulile privind petițiile (termen de 30 de zile, conexarea dosarelor) și sfătuiește Lungu să insiste la Primăria Moara, unde nu a primit răspuns la o cerere din 13 decembrie 2024.

Până în prezent, niciun răspuns concret de la Primăria Moara sau CNAIR nu a fost primit, iar Lungu acuză o lipsă de coordonare care prelungește expunerea la riscuri. „Drumul Morții”, cum îl numește în petiții, face legătura cu satul Cumpărătura (com. Bosanci) și generează dificultăți majore pentru locuitorii din zonă, care depind de mersul pe jos pentru accesul în Suceava.