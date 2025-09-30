Laptop furat dintr-o rulotă comercială din Rădăuți. Suspectul a fost reținut în arest, iar bunul a fost recuperat



Poliția Municipiului Rădăuți a fost sesizată luni, la ora 09:12, prin apel la 112, de către un reprezentant al unei societăți comerciale din Iași, despre furtul unui laptop din rulota comercială a firmei, situată pe strada Calea Bucovinei din Rădăuți.

Potrivit datelor din anchetă, în seara zilei de 28 septembrie 2025, o angajată a punctului de lucru al societății, care operează o spălătorie de textile, a fost alertată de o cunoștință despre faptul că geamul rulotei era deschis.

La fața locului, aceasta a constatat că geamul termopan al rulotei din PVC fusese forțat, iar un laptop marca Asus, în valoare de aproximativ 900 de lei, lipsea.

Administratorul societății a fost informat, iar a doua zi a sesizat poliția.

O echipă operativă, împreună cu un tehnician criminalist, a demarat cercetările. În colaborare cu Biroul de Investigații Criminale și Biroul de Ordine Publică din Rădăuți, autorul faptei a fost identificat rapid ca fiind un tânăr de 20 de ani, domiciliat fără forme legale în Rădăuți, pe strada Mihai Viteazul.

Conform anchetei, în seara de 26 septembrie 2025, în jurul orei 20:12, suspectul ar fi escaladat peretele rulotei și ar fi pătruns prin efracție, forțând geamul termopan, de unde a sustras laptopul.

Tânărul a fost depistat pe raza localității, condus la sediul poliției și, în urma audierii, a recunoscut fapta. Laptopul sustras a fost recuperat.

Poliția a dispus reținerea suspectului pentru 24 de ore fiind transferat la Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Botoșani. În cauză s-a întocmit dosar penal pentru infracțiunea de „furt calificat” cercetările fiind în curs de desfășurare.