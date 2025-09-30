Anul universitar a început cu proteste studențești în nouă centre universitare printre care și Suceava



Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), împreună cu organizațiile membre, a organizat, luni, 29 septembrie, proteste în 9 centre universitare din țară – București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Galați, Suceava, Alba Iulia, Sibiu și Baia Mare – ca reacție la măsurile guvernamentale considerate dăunătoare pentru studenți, adoptate prin O.U.G. 156/2024 și Legea nr. 141/2025.

Studenții au ieșit în stradă pentru a contesta limitarea facilităților la transportul feroviar, reducerea fondului de burse, restricționarea acordării burselor doar pe perioada activităților didactice și eliminarea burselor pentru studenții care plătesc taxe de școlarizare.

Aceste măsuri, spun reprezentanții ANOSR, vor duce la creșterea abandonului universitar și la scăderea numărului de studenți înmatriculați în învățământul superior.

Protestele de ieri marchează debutul unei serii de acțiuni de contestare, studenții fiind nemulțumiți de lipsa consultării în procesul decizional, de impactul negativ al măsurilor asupra celor cu situații socio-economice dificile și de desconsiderarea constantă a educației de către autorități.

ANOSR a anunțat că manifestațiile vor continua dacă nu vor fi adoptate măsuri concrete pentru remedierea situației.

„Poziția noastră rămâne fermă până când drepturile și nevoile studenților vor fi respectate”, au declarat reprezentanții ANOSR, subliniind determinarea studenților de a lupta pentru accesul neîngrădit la educație.