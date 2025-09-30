Deputatul sucevean Florin Pușcașu îi cere lui Bolojan să amâne majorarea prețului gazelor naturale pentru protejarea cetățenilor și economiei românești



Deputatul de Suceava Lucian Florin Pușcașu a adresat o interpelare prim-ministrului Ilie Bolojan, solicitând amânarea majorării prețului la gaze naturale programată pentru 2026 și adoptarea unor măsuri urgente pentru reducerea costurilor energetice suportate de cetățeni și companii.

În interpelare, deputatul Pușcașu atrage atenția asupra impactului măsurilor fiscale recente, care includ o creștere cu 65,7% a prețurilor la energie electrică și cu 36,3% la încălzire față de august 2024, în contextul în care plafonarea prețurilor la gaze va expira la 31 martie 2026.

Acesta critică noțiunea de „independență energetică” promovată de fostul ministru al Energiei, considerând-o depășită, în condițiile în care prețurile energiei în România sunt mai mari decât în alte state UE, iar resursele de gaze din proiectul Neptun Deep din Marea Neagră sunt vândute de OMV Austria către Germania.

Deputatul avertizează și asupra riscului ca divizia de furnizare a E.ON Energie România să fie preluată de compania maghiară MVM Zrt, ceea ce ar putea duce la transferul resurselor românești către Gazprom, dacă opoziția nu ar fi intervenit.Deputatul Pușcașu propune cinci măsuri pe termen scurt:

Crearea unui „coș național de energie” din producția companiilor la care statul român este acționar. Stabilirea unui „preț de referință” pentru energie, cu o marjă de profit legală pentru companiile private și taxarea suplimentară a profiturilor excesive. Reintroducerea pieței reglementate pentru energie electrică și gaze, cu limitarea profiturilor. Taxarea suplimentară a profiturilor mari pentru a finanța investiții în energie regenerabilă și sprijinirea consumatorilor vulnerabili. Reducerea TVA-ului la energie și gaze la 5%.

Interpelarea se încheie cu o întrebare adresată prim-ministrului Ilie Bolojan: „La ce dată vor scădea prețurile la energie și gaze în România la nivelul minim din UE?”