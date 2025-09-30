IPS Calinic, întrebat ce rugăciuni se citesc pentru obținerea unui loc de muncă: Dacă nu aveți o meserie încercați să faceți un curs de scurtă durată



Un credincios, identificat cu inițialele A.C., a adresat o întrebare Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, dorind să afle ce rugăciune poate citi pentru a obține un loc de muncă.

„Ce pot citi pentru găsirea unui loc de muncă?”, a întrebat credinciosul.

Răspunsul ierarhului a fost unul plin de încurajare, punând accent pe pregătirea profesională și rugăciune.

„Locurile de muncă sunt obținute în funcție de pregătirea solicitantului. În cazul în care nu ați reușit să aveți o meserie, încercați să faceți un curs de scurtă durată la locul de muncă, rugându-vă totodată să vă țină Dumnezeu sănătos”, a transmis IPS Calinic.

Sfatul Arhiepiscopului subliniază importanța pregătirii profesionale și a rugăciunii pentru sănătate și succes. IPS Calinic a încurajat credinciosul să urmeze cursuri de calificare și să își pună nădejdea în Dumnezeu, urându-i „mult succes” în demersul său.