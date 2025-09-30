Lumini, experimente și inovație: Noaptea Cercetătorilor la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava



Vineri, 26 septembrie a.c., începând cu ora 16:00, pe esplanada Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a avut loc cel mai așteptat eveniment al anului dedicat inovației și cunoașterii: Noaptea Cercetătorilor Europeni.

Sub egida Comisiei Europene, USV a transformat campusul într-un laborator gigant, oferind vizitatorilor de toate vârstele o incursiune fascinantă în viitorul tehnologiei, științelor exacte și al ingineriei aplicate.

Organizatorii, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, alături de Inspectoratul Școlar Județean Suceava și Societatea Științifică Cygnus, cu sprijinul Colegiului Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiului Tehnic „Lațcu Vodă” Siret și al Liceului Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea, au organizat 50 de standuri, cu peste 100 de expozanți, dintre care 47 de cercetători, ce au oferit o experiență unică, interactivă și educativă, acoperind o gamă largă de domenii de excelență. Au fost reprezentate toate cele 11 facultăți ale USV, echipele marilor proiecte din universitate, alături de principalele departamente, Observatorul USV, precum și ASSIST Software, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava, Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, Liceul Tehnic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, LogiScool Suceava. De asemenea, la eveniment a fost prezentă Poliția Suceava, care a prezentat un laborator mobil de criminalistică. Toate activitățile au fost acompaniate de un spectacol muzical de excepție, oferit de Casa de Cultură a Studenților din Suceava. Prezentările standurilor și interviurile au fost asigurate de Radio USV și Digital Media Center USV.

Manifestarea a atras aproximativ 3000 de participanți. Pe lângă sucevenii curioși, care au vizitat standurile individual sau cu familia, multe școli au venit cu grupuri organizate: Colegiul Național „Dragoș Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Liceul Tehnologic „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” Liteni, Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea, Colegiul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița, Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, Liceul Tehnologic „Ferdinand I” Rădăuți, Colegiul Tehnic „Lațcu Vodă” Siret, Liceul Tehnologic „Tomșa Vodă” Solca, Liceul Tehnologic „Vasile Deac” Vatra Dornei, Colegiul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava, școlile gimnaziale din: Arbore, Bogdănești, Burla, Dorna Arini, Horodnic de Sus, Iaslovăț, Marginea, Rădăuți, Vicovu de Jos, Voievodeasa, Rădăuți, Salcea, Siminicea, Siret, Sucevița, Vama, Suceava, Vlădeni – Botoșani.

Noaptea Cercetătorilor a fost organizată în cadrul consorțiului național ReConNect și a avut ca misiune promovarea carierelor științifice și educarea comunităților în domeniul științific și tehnologic. Prin interacțiunea directă cu profesorii și cercetătorii, participanții pot vedea că știința este accesibilă, dinamică și esențială pentru dezvoltarea societății.

„Noaptea Cercetătorilor este o ocazie perfectă pentru a deschide porțile laboratoarelor noastre și a arăta tinerilor că viitorul este construit prin curiozitate și inovație. Îi așteptăm pe toți tinerii să devină, măcar pentru o seară, cercetători alături de noi și îi invităm să ne viziteze oricând doresc, pentru a se informa și a își alege profesia care li se potrivește” a declarat prof. dr. ing. L. Dan Milici, unul dintre organizatorii evenimentului.