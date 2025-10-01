Președintele Gheorghe Șoldan anunță soluționarea problemei transportului metropolitan din Suceava



Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a declarat miercuri că blocajul privind angajarea șoferilor pentru autobuzele electrice care deservesc traseele din zona metropolitană Suceava a fost rezolvat.

În urma discuțiilor purtate cu vicepremierul Marian Neacșu (PSD), Șoldan a anunțat că a fost elaborat un proiect de modificare a unui act normativ care urmează să fie adoptat în Guvern în cel mai scurt timp.

Acesta va permite societății de transport public din Suceava să angajeze șoferi pentru a asigura funcționarea eficientă a transportului metropolitan.

„Am găsit o soluție clară și rapidă pentru a debloca situația. Cetățenii din zona metropolitană Suceava vor beneficia în curând de un transport public modern și eficient pe toate liniile de transport”, a precizat președintele CJ Suceava.