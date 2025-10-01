Incendiu devastator într-o gospodărie din localitatea Băișești izbucnit de la un scurtcircuit electric



Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață, în jurul orei 4:00, în localitatea Băișești, comuna Cornu Luncii.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, pompierii militari ai Detașamentului Fălticeni, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență ale comunei, au intervenit pentru localizarea și stingerea flăcărilor.

Echipajele au acționat cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea forțelor de intervenție, o anexă gospodărească și acoperișul unei case de locuit ardeau violent, existând riscul extinderii focului la construcțiile învecinate.

Incendiul a fost lichidat la ora 6:55.

Flăcările au distrus anexa gospodărească și bunurile din interior pe o suprafață de aproximativ 150 mp, precum și acoperișul casei de locuit pe 100 mp.

De asemenea, s-au degradat plafonul locuinței, bunuri din interior și 5 mp din astereala unei bucătării de vară.

Cauza probabilă a incendiului a fost un scurtcircuit provocat de un cablu electric neizolat corespunzător.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar pompierii au reușit să salveze bucătăria de vară de pe aceeași proprietate, împreună cu bunurile aferente.