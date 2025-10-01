Peste 110 sancțiuni contravenționale aplicate în cadrul unei razii de amploare organizate de Poliția Vatra Dornei



Poliția Municipiului Vatra Dornei a organizat, marți, 30 septembrie 2025, între orele 06:00 și 15:00, o razie de amploare în sistem integrat, la care au participat 37 de polițiști, alături de subofițeri din cadrul Detașamentului de Jandarmi Vatra Dornei, polițiști locali, lucrători ai Gărzii Forestiere Suceava, Ocolului Silvic Vatra Dornei, precum și reprezentanți ai R.A.R. și I.S.C.T.R. Suceava.

Acțiunea a vizat prevenirea și combaterea infracțiunilor și contravențiilor în domenii precum regimul silvic, siguranța rutieră, absenteismul școlar, contrabanda cu produse accizabile, comerțul ilicit și infracțiunile comise de infractori voiajori.

În total, au fost aplicate 113 sancțiuni contravenționale în valoare de 83.422 lei, legitimate 285 de persoane, controlate 200 de autovehicule și verificate 21 de societăți comerciale.

Au fost reținute 11 permise de conducere, ridicate 11 certificate de înmatriculare și 2 seturi de plăcuțe de înmatriculare, iar 29 de șoferi au fost testați pentru consumul de alcool sau substanțe interzise.

Pe linie silvică, controalele efectuate în trafic și la depozite din comunele Coșna, Iacobeni și Poiana Stampei au dus la confiscarea a 19,642 mc de material lemnos în valoare de aproximativ 4.500 lei, din cauza diferențelor între stocurile scriptice și cele faptice.

Au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de 10.000 lei.

În cadrul raziei, un tânăr de 21 de ani din comuna Stulpicani a fost depistat conducând cu viteza de 89 km/h în localitatea Poiana Stampei, pe DN 17, având permisul suspendat și s-a întocmit un dosar penal.

De asemenea, în bazarul municipal, polițiștii au confiscat lame de motoferăstrău și polizoare unghiulare suspecte de a fi contrafăcute, fără documente de proveniență sau certificate de conformitate, fiind întocmit un dosar penal, iar bunurile au fost ridicate pentru expertizare.