Lecție de muzeu inedită la Muzeul de Științele Naturii din Suceava: O incursiune fascinantă în lumea ploșnițelor vegetale – insecte aparent neînsemnate, dar cu un impact major asupra culturilor agricole.

Muzeul Național al Bucovinei invită elevii din ciclurile primare și gimnaziale să participe la o lecție de muzeu inedită, desfășurată la Muzeul de Științele Naturii din Suceava, în perioada 15 – 17 octombrie 2025.

„Pentagoane însiropate” valorifică, dintr-o perspectivă științifică și educativă, 398 piese din colecția de Entomologie a muzeului și oferă participanților o incursiune fascinantă în lumea ploșnițelor vegetale – insecte aparent neînsemnate, dar cu un impact major asupra culturilor agricole.

Proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Printr-o prezentare interactivă, povești și legende, elevii vor descoperi:

• speciile de ploșnițe care trăiesc pe teritoriul României și în lume;

• habitatele lor diverse – acvatice, terestre sau subterane;

• curiozități despre hrănirea și comportamentul lor;

• adaptările morfologice și funcționale la mediul de viață;

• metodele biologice, chimice și fizice de combatere a acestor insecte dăunătoare.

Aceste insecte sunt unanim recunoscute după prima pereche de aripi chitinos-membranoase (cu trăsături intermediare între ordinele Hymenoptera și Coleoptera), cu fălci adaptate pentru înțepat și supt, având in plus si forma corpului pentagonală.

Lecția de muzeu urmărește conștientizarea publicului tânăr asupra impactului ploșnițelor asupra culturilor agricole și importanței protejării echilibrului ecologic.

Informații suplimentare și programări (pentru grupuri de elevi):

0230-213775, Muzeul de Științele Naturii

Muzeul Național al Bucovinei