Primăria Moara răspunde că responsabilitatea pentru trecerile de pietoni de pe centura Sucevei e a CNAIR

Primăria Moara a transmis unui petent din comună că nu are atribuții în ceea ce privește înființarea de treceri pentru pietoni în zona șoselei de centură a municipiului Suceava.

În răspunsul semnat de primarul Ferdinand Eduard Dziminschi, acesta subliniază că responsabilitatea aparține Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), deoarece drumul este proprietatea statului și nu intră în atribuțiile autorității locale.

În petiția sa din 13 decembrie 2024, un localnic din satul Bulai, Petru Lungu a solicitat găsirea unei soluții pentru traversarea în siguranță a pietonilor în zona sensului giratoriu Sf. Ilie – Moara, avertizând că lipsa infrastructurii crește riscul unui „accident grav cu pietoni”.

Primăria Moara a răspuns că sensul giratoriu este administrat de CNAIR prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Iași și a sugerat redirecționarea cererii către instituțiile competente.

Cetățeanul din Moara a semnalat repetat autorităților adresând petiții multiple către CNAIR, Primăria Suceava, Prefectura Suceava, Primăria Moara și Primăria Șcheia, invocând legislația rutieră (OUG 195/2002, Legea 50/1991, Ordonanța 27/2002) care obligă autoritățile să amenajeze treceri semnalizate în zonele cu risc ridicat.

Petru Lungu susține că traversarea pe jos către Suceava este „aproape imposibilă” fără treceri marcate, semnalizate și iluminate.

„E o chestiune de timp până la o tragedie”, avertizează el.