Autoritățile sucevene cer Guvernului 27,9 milioane de lei pentru asigurarea încălzirii în sistem centralizat în municipiile Suceava și Rădăuți în sezonul rece 2025-2026

Autoritățile sucevene au declanșat de săptămâna trecută demersuri în vederea obținerii de fonduri pentru asigurarea încălzirii în sistem centralizat în municipiile Suceava și Rădăuți

Astfel, la solicitarea primarilor Sucevei, Vasile Rîmbu, și Rădăuți, Bogdan Loghin, prefectul Traian Andronachi și președintele Consiliul Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, au inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern pentru obținerea sumei de 27.960 mii lei din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2025, în vederea asigurării furnizării energiei termice în sistem centralizat în municipiile Suceava și Rădăuți pentru sezonul rece 2025-2026.

Proiectul Hotărârii de Guvern, însoțit de Nota de fundamentare, a fost înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, fiind întocmit în conformitate cu prevederile legale, în vederea aprobării în ședință de Guvern.

Potrivit Notei de fundamentare, Municipiul Suceava se confruntă cu dificultăți în aprovizionarea cu biomasă pentru centrala termică operată de S.C. Bioenergy Suceava S.A., care deservește aproximativ 48.650 de persoane, respectiv 14.797 apartamente, 81 de case particulare, 37 de instituții publice și 342 de agenți economici.

Centrala, pusă în funcțiune în 2013, este cea mai mare de acest tip din țară, funcționând pe biomasă, o sursă regenerabilă conform directivelor europene. Pentru sezonul rece (1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026), este necesară suma de 23.229.331,04 lei pentru completarea stocului de biomasă, astfel: 9.021.929,46 lei pentru perioada 1 noiembrie – 31 decembrie 2025 și 14.207.401,58 lei pentru 1 ianuarie – 31 martie 2026.

Fără acest sprijin financiar, continuitatea furnizării energiei termice ar fi compromisă, din cauza resurselor financiare locale insuficiente și a costurilor ridicate pentru combustibil, se arată în document.

În Rădăuți, operatorul local S.C. Servicii Comunale S.A. a semnalat necesitatea unui sprijin financiar de 4.731.980 lei pentru acoperirea pierderilor aferente perioadei aprilie – decembrie 2024, precum și a subvenției pentru diferența dintre costurile de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice și tarifele plătite de consumatori.

Aceste fonduri sunt esențiale pentru funcționarea sistemului de termoficare, care se confruntă cu dificultăți financiare agravate de creșterile de prețuri la gaze naturale și energie electrică.

Consiliul Local Rădăuți a aprobat parțial acoperirea acestor pierderi prin H.C.L. nr. 77/31.03.2025, însă bugetul local nu poate susține integral cheltuielile.

Prefectul județului Suceava, Traian Andronachi, a informat oficial primarii municipiilor Suceava, Vasile Rîmbu, și Rădăuți, Bogdan-Andrei Loghin, cu privire la aceste demersuri, aceștia primind și un exemplar al Proiectului Hotărârii de Guvern.

Într-un mesaj public, Primăria Suceava transmite că a început demersurile pentru obținerea finanțării necesare asigurării agentului termic în regim centralizat de la începutul lunii septembrie.

„Ne preocupă cheltuielile sucevenilor și încercăm, cu calm și responsabilitate, să rezolvăm cât mai multe dintre problemele comunității noastre. Nu există nicio intenție de a anula sprijinul de care au beneficiat, an de an, familiile nevoiașe din Suceava.

Agitatorii de serviciu încearcă să manipuleze folosind cuvinte scoase din context, produc zgomot și nimic mai mult. Aceștia aleg zgomotul în locul documentării serioase, care ar presupune interes, responsabilitate, deschidere și capacitatea de a înțelege realitatea.

Va rugam frumos sa aveti incredere in comunicarile oficiale ale Primariei Suceava.

Nu ne preocupa altceva in afara de cresterea calitatii vietii Sucevenilor”, este mesajul Primăriei Suceava.