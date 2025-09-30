ASSIST Software deschide primul birou internațional la Augsburg, în Germania



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Compania suceveană ASSIST Software, cu o experiență de peste trei decenii în dezvoltarea de soluții software și inteligență artificială, a făcut un pas decisiv în extinderea internațională prin deschiderea primului său birou din afara României. Alegerea orașului Augsburg, unul dintre centrele inovării din Bavaria, nu este întâmplătoare și marchează o etapă nouă pentru firma fondată la Suceava.

Un moment istoric pentru ASSIST și pentru Suceava

Înființată în 1992, ASSIST Software a crescut constant în ultimele decenii, ajungând astăzi la o echipă de peste 400 de specialiști și un portofoliu divers de proiecte, de la aplicații personalizate până la sisteme complexe de inteligență artificială. De-a lungul timpului, compania a colaborat cu parteneri din peste 15 țări și a fost implicată în proiecte europene de cercetare și dezvoltare.

Deschiderea biroului din Germania este prima expansiune externă a companiei și reprezintă o recunoaștere a profesionalismului și a reputației acumulate la nivel internațional. Pentru comunitatea suceveană, momentul are o semnificație aparte: un brand local ajunge să fie prezent în inima Europei, demonstrând că performanța construită la Suceava poate concura pe una dintre cele mai exigente piețe.

De ce Germania și de ce acum?

Germania este locomotiva economică a Europei și unul dintre principalii promotori ai adoptării inteligenței artificiale în industrie. Potrivit unui raport recent al German Trade & Invest, piața germană de AI este estimată să depășească 30 de miliarde de euro în următorii ani, iar peste 70% dintre companii plănuiesc investiții în digitalizare și automatizare până în 2030.

„Pentru noi, Germania înseamnă acces direct la un ecosistem matur de business, la companii din Mittelstand care caută parteneri de încredere și la un mediu deschis către cercetare și inovație. Este locul potrivit pentru ASSIST să își aducă expertiza în AI, digital twins și dezvoltare software personalizată”, a declarat Tudor Andronic, director general ASSIST Software GmbH.

Deschiderea oficială la Augsburg

Evenimentul de inaugurare a avut loc pe 26 septembrie, la Centrul Tehnologic Augsburg (TZA), și a reunit reprezentanți ai administrației locale și regionale, mediului academic și mediului de afaceri.

Ceremonia a fost deschisă de Wolfgang Hehl, directorul Augsburg Innovations Park, urmat de dr. Wolfgang Hübschle, consilier municipal și șef al departamentului de Afaceri Economice al orașului Augsburg, și de Herwig Leiter, reprezentant al administrației județene. Din partea ASSIST, Gheorghe David, cofondator, și Tudor Andronic, directorul filialei germane, au prezentat viziunea companiei.

Echipa de management și experți ASSIST Software a susținut prezentări pe teme legate de AI, inovație și proiecte europene.

Universitatea Ștefan cel Mare prezentă la eveniment

Un element distinctiv al ASSIST este colaborarea permanentă cu mediul educațional. La eveniment au fost prezenți prof. univ. dr. Ștefan Purici, prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, și prof. dr.ing. Radu-Daniel Vatavu, cadru didactic la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, care au vorbit despre proiectele comune cu ASSIST Software și despre rolul educației în formarea noilor generații de specialiști.

De asemenea, panelul dedicat inteligenței artificiale și impactului său asupra IMM-urilor din Germania a reunit reprezentanți importanți ai mediului de afaceri german: Rüdiger Fromm (CEO Paletten Gigant GmbH), Georg Meyndt (CEO Alpha Laser GmbH), Christian Kometer (Allianz), dr. Christian Mateescu (Trade Office România – München) și Patricia Hartmann (EIT Manufacturing). Aceștia au discutat despre oportunitățile și provocările integrării AI în industrie.

Evenimentul s-a încheiat cu prelegerea inspirațională a prof. dr. Michael Zipfel, de la Augsburg University of Applied Sciences, care a vorbit despre responsabilitatea liderilor în era digitală.

Ce înseamnă acest pas pentru Suceava?

Deschiderea biroului din Augsburg confirmă faptul că Suceava devine un centru IT cu recunoaștere internațională. Pentru tinerii care aleg să studieze informatica la USV sau pentru cei care se formează în cadrul ASSIST Academy, existența unei filiale în Germania deschide noi perspective de carieră.

„Vrem să aducem expertiza noastră, pasiunea și oamenii noștri extraordinari mai aproape de piața IT din Germania. Ne dorim să creăm parteneriate care nu se rezumă doar la livrarea de tehnologie, ci la generarea de valoare împreună, sprijinind companiile să rămână competitive și oferindu-le posibilitatea de a inova mai rapid și mai eficient,” a subliniat Gheorghe David, cofondator ASSIST.

O punte a inovației între Est și Vest

Prin biroul din Augsburg, ASSIST devine un liant între cunoștințele tehnice construite la Suceava și cerințele unei piețe occidentale de top. Filiala germană va sprijini colaborările transfrontaliere, proiectele de cercetare și inovație și accesul la fonduri europene, consolidând imaginea companiei drept un partener de încredere în domenii precum sănătate, logistică, retail sau IoT.

Pentru Suceava, acesta este o confirmare că orașul poate fi un pol al inovației, capabil să concureze și să colaboreze cu huburi tehnologice din Europa.