Doi răniți la spital după un accident la Arbore între un autoturism și o autoutilitară

Pe raza localității Arbore s-a produs, marți după amiaza, un accident rutier în care au fost implicate o autoutilitară și un autoturism.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, la fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială cu accesorii pentru descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Suceava.

În urma coliziunii, două persoane, ambele de sex masculin, au fost rănite.

Victimele au primit îngrijiri medicale la locul accidentului, fiind ulterior transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Poliția face cercetări pentru a stabili cauzele și circumstanțele producerii accidentului.