Prefectura Suceava anunță că va continua susținut demersurile pentru soluționarea blocajului în retrocedarea terenurilor forestiere

La sediul Instituției Prefectului – Județul Suceava, a avut loc, marți, ședința Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, în cadrul căreia au fost analizate 10 informări și supuse aprobării 52 de propuneri ale comisiilor locale de fond funciar.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat efortul susținut al Prefecturii Suceava pentru soluționarea blocajului în retrocedarea terenurilor forestiere, o problemă de interes public major.

Prefectura Suceava a inițiat demersuri instituționale către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, solicitând clarificări oficiale privind stadiul proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei de evaluare a valorii de inventar a terenurilor forestiere.

Potrivit sursei citate, această metodologie este esențială pentru deblocarea proceselor de reconstituire a dreptului de proprietate, afectate de lipsa unui cadru legal clar, care generează întârzieri în aplicarea hotărârilor judecătorești definitive și în soluționarea dosarelor aflate pe rolul comisiilor locale și județene.

De asemenea, Instituția Prefectului a transmis o solicitare oficială către Ministerul Finanțelor, cerând sprijin pentru urgentarea adoptării actului normativ menționat.

„Adoptarea acestuia este imperativă pentru clarificarea cadrului legal necesar evaluării terenurilor forestiere în procedurile de fond funciar și ar permite autorităților implicate să acționeze într-un mod unitar, eficient și în conformitate cu dispozițiile legale,” a transmis Prefectura Suceava.

Instituția și-a reiterat disponibilitatea de a colabora activ cu ministerele de resort pentru a rezolva această problemă.

Blocajul actual în retrocedarea terenurilor forestiere este determinat de lipsa unui cadru normativ complet, în contextul Deciziei Curții Constituționale nr. 395/2017, care stipulează că reconstituirea dreptului de proprietate pe alte amplasamente din proprietatea publică a statului necesită trecerea prealabilă a terenurilor în proprietatea privată a statului.

Comisia Județeană Suceava a întreprins toate demersurile legale posibile, urmând să continue eforturile cu respectarea strictă a legislației.

Cele 52 de propuneri analizate în ședință au vizat validarea sau invalidarea reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenuri forestiere și agricole, precum și modificarea titlurilor de proprietate în baza hotărârilor judecătorești definitive sau a documentațiilor depuse.

Prefectura a subliniat importanța implicării active a comisiilor locale de fond funciar, cărora le-a recomandat să accelereze analiza cererilor cetățenilor, pentru a respecta termenele legale.

„Instituția Prefectului rămâne permanent deschisă dialogului și colaborării cu autoritățile locale și cu cetățenii, pentru a asigura respectarea dreptului de proprietate și aplicarea unitară a legislației în domeniul fondului funciar,” a declarat prefectul județului Suceava, Traian Andronachi.