Gianina Gorescu este noul director de îngrijiri al SCJU Suceava. Dr. Paul Turcoman menținut director medical

Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava, Larisa Blanari, a anunțat miercuri, printr-o declarație de presă, numirea Gianinei Gorescu în funcția de Director de Îngrijiri, începând cu data de 1 octombrie 2025.

Asistent medical principal și licențiat, Gianina Gorescu aduce o vastă experiență în domeniul îngrijirilor chirurgicale, remarcându-se prin devotament, profesionalism și o preocupare constantă pentru îmbunătățirea calității actului medical.

„Numirea doamnei Gorescu reflectă atât încrederea pe care instituția noastră o are în capacitățile sale manageriale, precum și angajamentul ferm al spitalului de a asigura servicii medicale de înalte standarde”, se arată în comunicatul oficial.

Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava își exprimă convingerea că profesionalismul și dedicarea Gianinei Gorescu vor contribui semnificativ la creșterea calității serviciilor medicale, consolidând astfel reputația instituției ca un pilon de excelență în sistemul sanitar din regiune.

Purtătorul de cuvânt al SCJU Suceava, dr. Monica Terteliu, a precizat că director medical al unității spitalicești rămâne dr. Paul Turcoman și că dacă vor exista modificări acestea vor fi anunțate.

Reamintim că în ziua în care a preluat mandatul, noul manager interimar Larisa Blanari a anunțat că de la 1 octombrie 2025, funcția de director medical al Spitalului Clinic Județean Suceava va fi preluată de conf. univ. dr. Laura Stătescu, medic primar dermatovenerologie, cadru universitar al UMF „Grigore T. Popa” Iași, care s-a alăturat recent echipei medicale de la Suceava prin transfer de la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, unde a ocupat funcția de șef al Clinicii de Dermatovenerologie.

Dr. Laura Stătescu are o carieră de peste 25 de ani, cu specializări în România și în străinătate, o vastă activitate clinică și universitară, peste 100 de lucrări de cercetare coordonate și atestate în management sanitar și îngrijiri paliative.

Se pare că s-a renunțat la această numire după ce s-a aflat că medicul transferat de la Iași la Suceava este verișoară cu prefectul de Suceava Traian Andronachi.