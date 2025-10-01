Gheorghe Șoldan anunță un nou capitol pentru Aeroportul Suceava: Animawings a lansat zboruri regulate spre București, iar Wizz Air va redeschide baza aeriană de la Suceava, cu două aeronave și opt noi rute



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Aeroportul Internațional „Ștefan cel Mare” Suceava marchează un nou capitol în dezvoltarea sa, odată cu lansarea zborurilor regulate spre București operate de AnimaWings și reluarea, după o pauză de peste trei ani, a curselor directe spre Viena, gestionate de Wizz Air care va redeschide în curând baza pe Suceava cu două aeronave.

Anunțul a fost făcut miercuri de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, care a detaliat și planurile ambițioase de modernizare a aeroportului, menite să-l transforme într-un hub regional de top.

Astfel, începând de astăzi, 1 octombrie 2025, compania AnimaWings a operat primul zbor Suceava – București, decolând la ora 8:30 cu 66 de pasageri la bord.

„Le urăm bun venit celor de la AnimaWings și ne dorim o colaborare lungă și de succes”, a declarat Șoldan.

Totodată, Wizz Air a reluat de marți, 30 septembrie, zborurile directe Suceava – Viena, suspendate din ianuarie 2022, primul zbor înregistrând un succes notabil, cu 161 de pasageri.

În contextul deciziei Wizz Air de a închide baza operațională din Viena din motive economice, Șoldan a anunțat că au fost inițiate discuții pentru introducerea unei noi destinații care să înlocuiască ruta spre capitala Austriei, disponibilă probabil până în martie 2026.

În plus, din decembrie 2025, Wizz Air va redeschide baza aeriană de la Suceava, cu două aeronave staționate peste noapte la Salcea și opt noi rute: Bruxelles Charleroi, Veneția, Bologna, Milano Bergamo, Birmingham, Larnaca, Karlsruhe/Baden-Baden și retur.

Din ianuarie 2026, zborurile spre Dortmund vor crește la patru pe săptămână, față de trei în prezent.

Președintele CJ Suceava a subliniat că dezvoltarea aeroportului este susținută de proiecte majore de infrastructură. Un nou terminal de 10.000 mp, de aproape trei ori mai mare decât cel existent, este în construcție, iar modernizarea sistemului de aterizare instrumentală (ILS) va fi finalizată până la sfârșitul anului.

„Suceava va deveni al doilea aeroport din România care va permite aterizarea în condiții de ceață densă”, a precizat Șoldan.

Alte lucrări includ modernizarea platformei de îmbarcare-debarcare, cu marcaje noi, balizaj luminos performant și sisteme automate de ghidare a aeronavelor, care vor facilita operarea în siguranță pe timp de noapte sau în condiții meteo dificile.

Un nou drum de legătură de 4,78 km între aeroport și cartierul Burdujeni este, de asemenea, în plan, pentru a îmbunătăți accesul pasagerilor.

Aceste investiții vizează atragerea companiilor aeriene și a pasagerilor nu doar din Suceava, ci și din județele vecine, Republica Moldova și Ucraina.

Gheorghe Șoldan a recunoscut cererea mare pentru zboruri către destinații precum Spania, Franța sau Portugalia, primind „zilnic zeci de mesaje” în acest sens.

Totuși, el a explicat că deciziile privind rutele aparțin companiilor aeriene, bazate pe profitabilitate.

„ Am mai spus-o: nu ne trimite nimeni la Consiliul Județean liste cu destinații din care să bifăm ce rute ne-am dori pentru suceveni. Companiile aeriene sunt cele care decid rutele în funcție de strategia și profitabilitatea lor. Și eu și echipa mea ne dorim curse și spre Spania, Franța, Portugalia etc., dar acestea vor veni doar dacă aeroportul devine suficient de atractiv pentru operatorii aerieni. La asta am început să lucrăm încă din primele zile de la preluarea mandatului. Iar rezultatele încep să se vadă!”, a afirmat acesta.

Cu proiectele de modernizare în plină desfășurare și noile curse aeriene, Aeroportul „Ștefan cel Mare” Suceava se poziționează ca un motor al conectivității regionale.

„Sunt convins că vom avea și alte vești bune în curând”, a concluzionat Șoldan, promițând continuarea eforturilor pentru a transforma aeroportul într-un simbol al progresului Bucovinei.