Detaliile accidentului cu doi răniți de la Arbore: Șoferul autoturismului circula pe contrasens


Un accident rutier s-a produs marți, la ora 13:50, pe DN 2K, în comuna Arbore, pe traseul dintre Arbore și orașul Milișăuți.

Potrivit anchetei polițiștilor, o autoutilitară marca Mercedes Benz, condusă de un bărbat de 51 de ani din județul Vrancea, a intrat în coliziune cu un autoturism Volkswagen Caddy, condus de un bărbat de 34 de ani din județul Botoșani.

Potrivit poliției, accidentul a avut loc după ce șoferul Volkswagenului a circulat pe contrasens, respectiv pe banda pe care se deplasa autoutilitara.

Impactul a fost violent, autoturismul Volkswagen fiind proiectat în șanțul de pe partea dreaptă a drumului.

Ambii șoferi au suferit leziuni și au fost transportați la Spitalul Municipal Rădăuți.

În urma examinărilor medicale, conducătorului Volkswagenului i s-a diagnosticat o contuzie la genunchiul stâng, fiind clasificat ca rănit ușor, în timp ce șoferul autoutilitarei a suferit o contuzie la glezna piciorului drept.

Testarea cu aparatul etilotest a indicat un rezultat de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru ambii conducători auto. Poliția a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de „vătămare corporală din culpă”, urmând să stabilească circumstanțele exacte ale accidentului și responsabilitățile implicate.


