Pagube de 150.000 de lei după incendiul de la Băișești izbucnit în anexa în care se afla un cazan de rachiu

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață, la ora 04:00, în satul Băișești, comuna Cornu distrugând o anexă și afectând puternic o locuință.

Situația a fost sesizată prin apel la 112, la ora 04:07, când proprietarii au observat flăcările care cuprinseseră o anexă în care era amplasat un cazan de rachiu.

Potrivit datelor din ancheta polițiștilor din cadrul Secției de Poliție Rurală 7 Mălini, pompierii au stabilit că incendiul a pornit de la un scurtcircuit la motorul cazanului de rachiu, utilizat în seara precedentă, pe 30 septembrie, până în jurul orei 22:00.

Focul s-a extins rapid de la anexa unde era amplasat cazanul la o altă anexă folosită ca bucătărie de vară, unde se afla familia la momentul izbucnirii incendiului, și ulterior la locuința principală.

La fața locului au intervenit prompt pompierii militari din Detașamentele Fălticeni și Gura Humorului, sprijiniți de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) Cornu Luncii.

Aceștia au reușit să localizeze și să stingă incendiul, prevenind propagarea la alte construcții din vecinătate.

În urma incendiului anexa cu cazanul de rachiu a ars în totalitate, acoperișul bucătăriei de vară a fost distrus în proporție de 15%, iar acoperișul locuinței principale a fost afectat în proporție de 100%, împreună cu bunurile din interior.

Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 150.000 de lei.

Proprietarul nu deținea o asigurare pentru imobilul afectat și nu are suspiciuni privind alte cauze ale incendiului.

Poliția a întocmit un dosar penal pentru infracțiunea de „distrugere din culpă”, urmând ca cercetările să fie continuate de Postul de Poliție Cornu Luncii pentru a stabili toate circumstanțele incidentului.