Festivalul IDEAL Sport4All transformă Suceava într-un spațiu al incluziunii și solidarității prin sport

În zilele de 3 și 4 octombrie 2025, Suceava devine gazda Festivalului IDEAL Sport4All, un eveniment dedicat incluziunii sociale prin sport, care aduce împreună copii și tineri cu și fără dizabilități.

Organizat în cadrul proiectului Erasmus+ „IDEAL Sport4All – Inclusion, Disability and Equality for Accessible Leisure”, festivalul promovează solidaritatea, empatia și accesul egal la activități recreative, demonstrând că sportul poate fi un limbaj universal al curajului și al conectării.

Evenimentul este coordonat de Asociația Județeană Sportul pentru Toți Suceava, în parteneriat cu CJRAE Suceava și Clubul Sportiv Shinzo Ran Suceava, alături de organizații europene precum UISP Bologna (Italia), Sport Union of Slovenia și Associazione Culturale Dry Art (Italia).

Timp de două zile, Suceava va găzdui activități care combină mișcarea, educația și emoția, create pentru a construi punți între participanți și a schimba perspective asupra diversității.

Programul festivalului:

Pe 3 octombrie, de la ora 15:00, la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară, activitatea „Roți în echilibru – Sport în altă perspectivă” va oferi un moment profund de reflecție. Doi tineri care folosesc scaune cu rotile în urma unor accidente rutiere își vor împărtăși poveștile de viață, iar elevii fără dizabilități vor parcurge un traseu aplicativ în scaune cu rotile, confruntându-se direct cu provocările mobilității reduse. Exercițiul promite să fie o lecție de empatie cu un impact emoțional puternic.

Sâmbătă, 4 octombrie, Sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” va găzdui, între orele 10:00 și 13:00, „Trasee pentru fiecare pas”. Copii cu dizabilități din județele Suceava și Iași vor participa la jocuri și trasee sportive adaptate, într-o atmosferă plină de energie și cooperare.

Mai apoi, între 13:00 și 16:00, la Orizont Plaza Suceava, demonstrația „Energia conexiunii în Judo” va aduce în prim-plan tineri sportivi de la Clubul Sportiv Shinzo Ran Suceava, alături de colegi din București, Baia Mare și Bivolărie. Aceștia vor arăta că judo-ul adaptat este o cale de a cultiva disciplina, respectul și echilibrul, indiferent de abilități.

Festivalul IDEAL Sport4All reunește elevi din școli speciale din Suceava, Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, cluburi de judo adaptat și elevi din școlile de masă din municipiu, punând accent pe accesibilitate și participare egală.

„Incluziunea nu este doar un concept, ci un proces viu, pe care îl trăim pe teren și în sălile de sport. Vrem să arătăm că fiecare pas contează, iar sportul poate uni oameni dincolo de orice bariere”, au declarat organizatorii.

Evenimentul subliniază importanța educației incluzive și a solidarității comunitare, oferind un model concret pentru promovarea accesului echitabil la sport pentru tinerii cu dizabilități motorii, senzoriale, cognitive sau mintale.