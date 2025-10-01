Informare meteo: Vreme rece, ploi abundente și ninsori viscolite la munte în perioada 2-4 octombrie



Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo pentru intervalul 2 octombrie, ora 10:00 – 4 octombrie, ora 20:00, avertizând asupra unei perioade de vreme deosebit de rece, cu ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.500 de metri.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi neobișnuit de rece în majoritatea regiunilor țării, cu temperaturi maxime între 7 și 17 grade Celsius și minime între 0 și 10 grade, valori și mai scăzute fiind așteptate în estul Transilvaniei.

Începând de joi dimineață, ploile vor cuprinde treptat întreaga țară, pornind din sud-vest.

Cantitățile de precipitații vor fi semnificative, acumulându-se 25…50 l/mp, iar în regiunile sudice, în special în Muntenia și Dobrogea, se vor înregistra peste 70…90 l/mp.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini peste 1.500 de metri se vor transforma în ninsori, temporar viscolite, cu depuneri de strat de zăpadă.

Vântul va prezenta intensificări, cu viteze de 45…55 km/h în sud, est, zonele montane și izolat în alte regiuni, iar în Muntenia și Dobrogea rafalele vor depăși 60…70 km/h, sporind riscul de disconfort termic și posibile pagube.