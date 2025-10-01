„La Rentrée francophone” revine la Suceava: Două zile de formare pentru profesorii de limba franceză sub tema integrării în educație



Alianța Franceză din Suceava, în parteneriat cu Centrul de Reușită Universitară al Facultății de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” și Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, organizează în zilele de 10 și 11 octombrie 2025 cea de-a cincea ediție a evenimentului „La Rentrée francophone”.

Desfășurat sub tema „Un enseignement intégré du français”, stagiul de formare reunește profesori de limba franceză din învățământul preuniversitar și studenți care aspiră la o carieră didactică, marcând demararea activităților francofone și a cursurilor de limbă franceză din acest an.

Evenimentul, găzduit de Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, este organizat în colaborare cu parteneri de prestigiu: Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală (CREFECO), Institutul Francez din România, Ambasada Elveției, Agenția Universitară a Francofoniei (AUF), Inspectoratul Județean de Poliție Suceava, Inspectoratul Școlar Județean și Asociația Română a Profesorilor Francofoni (ARPF), filiala Suceava.

Programul include ateliere interactive, mese rotunde și prezentări susținute de experți naționali și internaționali, menite să inspire și să ofere noi perspective în predarea limbii franceze.

Programul stagiului:

Vineri, 10 octombrie, de la ora 14:30, evenimentul va debuta cu un cuvânt de deschidere al conducerii Colegiului „Ștefan cel Mare” și al profesorilor de franceză din cadrul liceului. Acesta va fi urmat de intervenția lui Romain Chrétien, director național de cursuri și certificări al Institutului Francez din România, care va prezenta „Le DELF, un label qualité pour tous !”.

În aceeași zi, atelierul „La sécurité dans la communication en ligne” va introduce seria de benzi desenate educative „Histoires quotidiennes digitales”, un suport inovator pentru predarea regulilor de utilizare a internetului în limba franceză. Atelierul va fi animat de Liliana Ciurea, atașat cultural al Ambasadei Elveției, și Ileana Iacob, comisar-șef la Departamentul de Analiză și Prevenție a Criminalității din IPJ Suceava.

Sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 09:00, stagiul continuă cu atelierul „Francophonie. Découvre la diversité des cultures francophones et les variétés du français !”, susținut de Lidia Badea, expert în comunicare asociat CREFECO, și Emmanuel Samson, directorul CREFECO. Participanții vor explora un kit pedagogic dedicat diversității culturale francofone.

Următorul atelier, „Enseigner/apprendre le français avec la webradio”, moderat de profesoarele Irina Melisch și Petronela Munteanu, va prezenta metode inovatoare de predare prin intermediul emisiunilor radio, avându-l ca invitat pe Fayçal Abderrezek, fondator al asociației Partons à la campagne (PALC).Stagiul se va încheia cu o prezentare susținută de lector univ. dr. Mariana Șovea, directoarea Alianței Franceze din Suceava, care va detalia viitoarele proiecte francofone și informații despre sesiunile de certificări DELF-DALF din noiembrie 2025 și februarie 2026, organizate în colaborare cu Colegiul Național „Petru Rareș”.Un eveniment pentru educație și comunitate francofonă

Înscrierile pentru ateliere se fac prin e-mail la adresa [email protected], până pe 8 octombrie 2025, în limita locurilor disponibile.