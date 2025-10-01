Bărbat fără permis reținut la Rădăuți și apoi plasat sub control judiciar. El a condus un autoturism în Voitinel și  a încercat să fugă de poliție



Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți a anunțat, miercuri, că un bărbat, identificat prin inițialele C.C.D.F., a fost reținut preventiv pentru 24 de ore, în perioada 30 septembrie – 1 octombrie 2025, fiind acuzat de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

În urma cercetărilor, procurorul de caz a dispus, la data de 1 octombrie, punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea inculpatului sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de informare publică și relații cu presa al Parchetului Rădăuți, fapta a avut loc pe 30 septembrie 2025, la ora 16:00, pe drumul comunal DC Voitinel, strada Cărămidăriei, din comuna Voitinel.

Astfel, bărbatul este acuzat că a condus un autoturism Volkswagen Polo, de culoare gri, deși nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. În mașină se afla și un minor ca pasager, iar la vederea poliției, C.C.D.F. a încercat să fugă de la fața locului pentru a evita răspunderea penală, demonstrând, conform procurorilor, „un total dezinteres pentru legile penale și consecințele conduitei sale infracționale”.

Acțiunile inculpatului au generat o stare de pericol pentru siguranța circulației pe drumurile publice, având în vedere că a condus fără permis și a manifestat un comportament iresponsabil în timpul intervenției poliției, susține procurorii care arată că măsura controlului judiciar a fost dispusă pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte și pentru a asigura buna desfășurare a anchetei.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului și stabilirea răspunderii judiciare.