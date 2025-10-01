Ministerul Transporturilor propune Guvernului realizarea Centurii Gura Humorului cu un viaduct „mamut” de 5 kilometri în sistem half-profile



Ministerul Transporturilor a transmis miercuri Guvernului un nou proiect de hotărâre privind Centura Gura Humorului, parte integrantă a Autostrăzii Nordului (A14 Baia Mare – Suceava), care include construcția unui impresionant viaduct de peste 5 kilometri. Proiectul, avizat recent de minister, adoptă sistemul half-profile pentru a accelera demararea lucrărilor, în contextul limitărilor bugetare actuale, informează economedia.ro

Potrivit documentului oficial consultat de sursa citată, centura va avea o lungime inițială de 9,25 kilometri în prima etapă, extinsă ulterior la 10 kilometri, și va lega DN17 de DN2E, devierează traficul greu din zona urbană a orașului Gura Humorului. Soluția tehnică aleasă – half-profile – presupune construirea inițială a unei singure căi de circulație, la profil de drum național (cu câte o bandă pe sens), urmată de completarea celei de-a doua căi în etapa a doua, odată ce vor fi disponibile fonduri suplimentare. Această abordare permite lansarea rapidă a licitației, evitând blocajele cauzate de costurile ridicate ale unei autostrăzi complete, estimate la peste 700 de milioane de euro.

Piesa de rezistență a proiectului este viaductul de 5.078 metri lungime, care va traversa DJ 177 și râul Moldova, devenind astfel cea mai lungă structură de acest tip din România. Viaductul va avea căi separate de circulație, o lățime totală de 12,30 metri pentru o singură cale și va fi susținut de 2 culee și 123 de pile din beton armat. Suprastructura va combina grinzi din beton precomprimat și metalice, în funcție de zonele specifice, iar lucrările de protecție vor fi executate separat pentru fiecare etapă.

„Pentru că nu ne permitem să mai stăm încă 10-15 ani sperând la o finanțare de peste 700 de milioane de euro pentru o variantă de autostradă, am ales să o gândim ca un drum național – cu platformă de 16,5 metri, benzi de încadrare, viaducte, poduri și pasaje care vor traversa râul Moldova, râul Humor”, a declarat președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, în primăvară, subliniind necesitatea modificării profilului pentru a permite demararea proiectului.

Ministerul Transporturilor a stabilit deja o valoare de 5 milioane de lei pentru exproprieri, vizând despăgubirea a circa 600 de imobile afectate. Durata estimată pentru fiecare etapă este de 20 de luni, cu un cost total de aproximativ 1 miliard de lei pentru Etapa I și 1,7 miliarde de lei pentru Etapa II. Traseul va include noduri rutiere în localitățile Frasin și Păltinoasa, precum și supratraversări peste râul Moldova și DJ 177D.

Proiectul face parte din eforturile mai ample de dezvoltare a Autostrăzii Nordului, care se află în prezent în faza Studiului de Fezabilitate. Loturile Baia Mare – Dej și Dej – Bistrița sunt în derulare, deși cu întârzieri, în timp ce tronsonul Bistrița – Vatra Dornei întâmpină probleme, cu 12 amânări din partea proiectantului Explan și riscuri de reziliere a contractului. De asemenea, contractul pentru segmentul Vatra Dornei – Suceava a fost reziliat în 2022.